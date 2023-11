Serie A1 femminile, per l'Allianz Vero Volley Milano l'occasione per continuare la risalita

Non c'è pace per l'Allianz Vero Volley Milano, che si accinge a tornare in campo domani sera alle ore 19 contro la Reale Mutua Fenera Chieri. L'Qpiquad Arena di Monza sarà teatro del match valido per il recupero della quarta giornata non disputato a causa dell'impegno della squadra rosa nella Supercoppa di Lega e saranno nuovamente in palio punti pesanti.

In classifica Orro e compagne sono quarte a due punti dalla Savino Del Bene Scandicci, che ovviamente non giocherà: in caso di vittoria sarà terzo posto, una posizione più consona agli investimenti compiuti in estate dal Consorzio. Dopo Pinerolo dunque ecco un nuovo scontro diretto: l'obbiettivo primario è quello di continuare a dimostrare di aver intrapreso la strada giusta. Compito tutt'altro che facile perchè le piemontesi inseguono a tre lunghezze e sono fortemente intenzionate a proseguire nel momento positivo essendo reduci da quattro successi in fila in campionato.

La vigilia del coach

Così Marco Gaspari il giorno prima di scendere in campo: "Domani affrontiamo Chieri, che ha dimostrato grande capacità di crescita, sia come struttura societaria sia come team. Penso sia stata la vera rivelazione del campionato negli ultimi anni, crescendo passo dopo passo fino a centrare la Coppa CEV. In questa stagione hanno cambiato tantissimo, quasi tutto, però grazie a un grandissimo roster, stanno dando continuità al gioco perdendo solamente alla prima giornata con Novara e poi ala terza con Conegliano, rischiando di andare al tie-break. Una squadra molto competitiva, sappiamo sarà difficile: dobbiamo stare molto attenti e tenere sempre alta l'asticella per fare quel passo in avanti in più. Queste sono partite difficili, sono contento di quanto fatto domenica, ma dobbiamo fare uno step di crescita per non accontentarci mai. Le piemontesi hanno molta qualità e vengono per giocarsi la partita".

Curiosità

PRECEDENTI

17 (4 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 13 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX

Helena Cazaute a Reale Mutua Fenera Chieri '76 nel 2021/2022, 2022/2023; Katerina Zakchaiou ad Allianz Vero Volley nel 2021/2022

Il calendario dei recupero della quarta giornata

Mercoledì: 22 novembre 2023, ore 19.00

Allianz Vero Volley Milano - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Mercoledì: 22 novembre 2023, ore 20.30

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Roma Volley Club

Classifica

Prosecco Doc Imoco Conegliano 21, Igor Gorgonzola Novara 21, Savino Del Bene Scandicci 19, Allianz Vero Volley Milano 17, Reale Mutua Fenera Chieri '76 14, Wash4green Pinerolo 12, Il Bisonte Firenze 12, Roma Volley Club 10, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 8, Trasportipesanti Casalmaggiore 8, Uyba Volley Busto Arsizio 7, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 7, Volley Bergamo 1991 4, Itas Trentino 2.