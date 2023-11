Serie A1 femminile, sale l'attesa per Allianz Vero Volley Milano - Prosecco Doc Imoco Conegliano

Poco più di una settimana dopo c'è già l'occasione di una rivincita. Questa volta con il pubblico completamente a favore o quasi. L'Allianz Vero Volley Milano, che ha ben reagito al ko di Supercoppa, ospita nella prestigiosa cornice del Mediolanum Forum la Prosecco Doc Imoco Conegliano per il secondo atto di una sfida destinata a protrarsi per tutta la stagione e in buona parte delle competizioni in programma.

C'è già un fatto storico da segnalare, ancor prima di scendere in campo: è già stato battuto il precedente primato per il più alto numero di presenze sugli spalti nella storia della regular season della serie A femminile, fatto registrare nel 2001 in una terza giornata di ritorno tra Novara e Bergamo, con 6650 spettatori (un’unica sfida non dei playoff o di Coppa Italia nella top-ten delle presenze).

E adesso si punta a quello assoluto del settore femminile, appartenente a una finale del 1999 tra Reggio Calabria e Modena, a cui assistettero qualcosa come 11.150 persone. Il traguardo è alla portata in quanto il dato dei biglietti staccati, a due giorni dal match, sfiora quota 11000.

L'Allianz Vero Volley dunque è già destinata ad entrare nella storia in questo modo e spera di poterlo fare anche fermando la marcia della corazzata gialloblù che pare inarrestabile.

L'attesa del coach

Così Marco Gaspari a circa quarantottore dal match: "Una partita importantissima, che vale un piazzamento sempre più in alto nella regular season, anche se è ancora molto presto per delineare la griglia finale. La prepariamo con la voglia di riscatto da una settimana, ma anche con tranquillità perché non dobbiamo essere ossessionati ma dobbiamo correggere quello che non è andato sia nella partita di Livorno che in quella di Bergamo. Le ultime gare ci hanno dato maggiore chiarezza riguardo a quello in cui dobbiamo crescere e su quello in cui ci dobbiamo consolidare. Non siamo bellissimi, questo è fuori discussione, ma stiamo recuperando qualche piccolo acciacco così come Conegliano. Cerchiamo di preparare la partita mettendo ordine nella fase muro-difesa, perché i nostri avversari con palla in mano ci hanno fatto male. Un onore giocare in un palazzetto così capiente, che si sta riempiendo a tempo di record: significa che i nostri tifosi ci credono e dobbiamo percepirla come una spinta emotiva. Non era facile fare questi numeri in così poco tempo, una sfida che la società sta affrontando alla grande. Dobbiamo cercare di ripagare la fiducia dei tifosi con una prestazione di cuore e carattere. Non dobbiamo vivere le partite come un’ossessione, ma come una delle sfide che affronteremo più avanti. Questo pubblico che ci spingerà fortissimo".

Numeri e curiosità

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PARROCCHIALE, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO

Palleggiatrici: BUGG, WOLOSZ

Centrali: SQUARCINI, DE KRUIJF, LUBINA, FAHR

Schiacciatrici: PLUMMER, ROBINSON-COOK, GENNARI, LANIER, HAAK, PIANI

Liberi: DE GENNARO, BARDARO

Allenatore: SANTARELLI

I precedenti

31 (26 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano, 5 successi Allianz Vero Volley Milano)

Le ex

PER CONEGLIANO

Paola Egonu nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Raphaela Folie nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Myriam Sylla nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

PER MILANO

Alessia Gennari nel 2021/2022; Kathryn Plummer nel 2019/2020; Federica Squarcini nel 2019/2020, 2020/2021 – Allenatori: Marco Gaspari a Imoco Volley Conegliano nel 2012/2013, 2013/2014

Il calendario completo della sesta di andata

Sabato 4 novembre 2023, ore 17.00

Itas Trentino – Savino Del Bene Scandicci

Arbitri: Armandola Cesare, Zanussi Umberto

Video Check: Crivellaro Mirco

Sabato 4 novembre 2023, ore 20.30

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Wash4green Pinerolo

Arbitri: Boris Roberto, Pozzato Andrea

Video Check: Venturi Gabriele

Roma Volley Club – Volley Bergamo 1991

Arbitri: Curto Giuseppe, Gasparro Mariano

Video Check: Pardo Claudio

Domenica 5 novembre 2023, ore 16.00

Allianz Vero Volley Milano – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Arbitri: Cappello Gianluca, Vagni Ilaria

Video Check: Ugolotti Davide

Domenica 5 novembre 2023, ore 17.00

Il Bisonte Firenze – Trasportipesanti Casalmaggiore

Arbitri: Rossi Alessandro, Grassia Luca

Video Check: Panaiia Federico

Uyba Volley Busto Arsizio – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Zavater Marco

Video Check: Di Gaetano Tecla Veronica

Domenica 5 novembre 2023, ore 20.00

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo – Igor Gorgonzola Novara

Arbitri: Florian Massimo, Salvati Serena

Video Check: Viale Marco

La classifica

Igor Gorgonzola Novara 15, Prosecco Doc Imoco Conegliano 12, Allianz Vero Volley Milano 11, Savino Del Bene Scandicci 10, Wash4green Pinerolo 9, Il Bisonte Firenze 9, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 7, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 7, Reale Mutua Fenera Chieri ’76 6, Roma Volley Club 5, Trasportipesanti Casalmaggiore 4, Volley Bergamo 1991 3, Uyba Volley Busto Arsizio 1, Itas Trentino 0.