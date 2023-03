Serie A1 femminile, Vero Volley Milano pronta alla super sfida contro Conegliano nel sold out dell'Allianz Cloud

E' tutto pronto per l'esordio stagionale in Serie A1 femminile all'Allianz Cloud di Milano della Vero Volley. Dopo i due sold-out per le gare di CEV Champions League, Orro e compagne elettrizzano ancora il capoluogo lombardo con un'altra super sfida tutta da vivere, quella in programma dopodomani, domenica 5 marzo, alle ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD) contro le campionesse d'Italia in carica della Prosecco Doc Imoco Conegliano, valida per la 8a giornata di ritorno della regular season.

Persa la Finale di Coppa Italia Frecciarossa proprio contro le venete e reduci dallo stop subito in casa contro Scandicci per 3-2, le rosa di Marco Gaspari vogliono ripartire subito per non perdere terreno con la vetta della graduatoria, occupata proprio dalle pantere a +8. Il punto rimediato la scorsa settimana all'Arena contro le toscane ha permesso a Milano di consolidare la terza posizione in classifica, salendo a 46 punti e tenendo le inseguitrici Chieri e Novara, rispettivamente a quattro e sei punti di distanza. L'andata finì 3-1 per la squadra veneta, capace di mettere in scena una performance determinata guidata da una straordinaria Isabelle Haak (28 punti e 3 muri, con il 52% in attacco). Milano si affidò invece ad una Thompson in grande spolvero (15 punti, best scorer delle sue in quella occasione), in grado di guidare la Vero Volley alla conquista del terzo parziale. Prima della sconfitta contro Scandicci, la prima squadra femminile del Vero Volley era reduce da cinque vittorie consecutive tra Italia ed Europa: l'ultimo stop era datato 29 gennaio proprio in finale contro Conegliano. La formazione lombarda punta quindi a vincere e convincere, per guardare al prossimo futuro, ricco di confronti delicati (trasferte di Chieri in campionato e ad Istanbul, contro il VakifBank, in CEV Champions League).

L'AVVERSARIA | PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO

Conegliano è prima in classifica con 4 punti di vantaggio sulla seconda Scandicci, unica squadra capace di batterla (0-3, il 4 dicembre, alla decima giornata). Da quella partita ha sempre vinto sia in Campionato, Coppa Italia, Champions League e Mondiale per Club per un totale di 23 vittorie consecutive. Quest'anno la squadra veneta ha già vinto Supercoppa (su Novara), Mondiale (su VakifBank Istanbul) e Coppa Italia (proprio su Milano) portando il suo palmares a quota 19: 5 scudetti, 5 Coppe Italia, 6 supercoppe, 1 champions e 2 Mondiali. Conegliano in estate, se pur vincitrice di tutti i tre titoli messi in palio in Italia, ha cambiato molto. Ha confermato il tecnico Daniele Santarelli e cinque atlete: Plummer, De Kruijf, De Gennaro, Wolosz e Fahr. Sono arrivate la statunitense Robinson dal Toyota (Jpn), la canadese Gray da Busto, la svedese Haak dal VakifBank Istanbul (Tur), Roberta Carraro da Martignacco, Federica Squarcini da Cuneo, Marina Lubian da Scandicci, Ylenia Pericati da Pinerolo e Alessia Gennari da Milano e a gennaio la statunitense Stephanie Samedy da Perugia. Nell'ultima gara vinta 3-2 con Pinerolo, Santarelli ha schierato al palleggio Carraro (dal terzo set Wolosz) e in diagonale Samedy (dal terzo set Haak), le centrali Squarcini (dal quarto set Fahr) e Lubian, le schiacciatrici Plummer e Gennari (Robinson dal terzo set) e il libero De Gennaro.



ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici: Orro, Mancastroppa, Allard

Centrali: Stevanovic, Folie, Rettke, Candi

Schiacciatrici: Thompson, Stysiak, Begic, Sylla, Davyskiba, Martin, Larson

Liberi: Parrocchiale, Negretti

Allenatore: Marco Gaspari

ROSTER COMPLETO – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO

Palleggiatrici: Carraro, Wolosz

Centrali: Squarcini, De Kruijf, Lubian, Fahr

Schiacciatrici: Plummer, Robinson, Gennari, Samedy, Gray, Haak

Liberi: De Gennaro, Pericati

Allenatore: Daniele Santarelli

PRECEDENTI

24, in Coppa Italia 4-0 per Conegliano, in regolar season 11-2 per Conegliano, nei Play Off Scudetto 6-1 per Conegliano, per un totale di 21 vittorie Conegliano e 3 Milano

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Prosecco Doc Imoco Conegliano-Vero Volley Milano 3-0 (25-17, 25-23, 25-19) - Finale Coppa Italia Frecciarossa - 29 gennaio 2022 - Unipol Arena di Casalecchio di Reno

LE EX DELLA GARA

PER MILANO

Raphaela Folie nel 2016-22

Myriam Sylla nel 2018-22

Marco Gaspari nel 2011-14

PER CONEGLIANO

Alessia Gennari nel 2021-22

Federica Squarcini nel 2019-21

Kathryn Plummer nel 2020



CURIOSITA’

Quello di domenica sarà il terzo confronto stagionale tra le due squadre dopo quelli giocati in campionato e in Finale di Coppa Italia: entrambi vinti dalle venete, il primo 3-1 ed il secondo 3-0.

E' la prima partita in Serie A1 che la Vero Volley Milano gioca all'Allianz Cloud dopo le due di CEV Champions League disputate nell'impianto meneghino: 3-0 al Blaj e 3-1 al Le Cannet.

Milano giocherà nuovamente all'Allianz Cloud contro il VakifBank Istanbul, martedì 21 marzo alle ore 20.00, il ritorno dei Quarti di Finale della CEV Champions League 2023.

A CACCIA DI RECORD

Nella Stagione 2022-23 Regular Season: Jordan Larson 9 ai 100 punti (Milano); Kathryn Plummer 7 ai 200 punti, Alessia Gennari 8 ai 100 punti (Conegliano).

In Regular Season: Alessia Orro 9 ai 500 punti (Milano); Federica Squarcini 4 ai 100 muri, Isabelle Haak 5 ai 100 muri (Conegliano).

In tutto il campionato compresi i playoff: Myriam Sylla 1 alle 250 gare (Milano); Kathryn Plummer 3 ai 600 punti (Conegliano); Jovana Stevanovic 2 ai 200 ace, Edina Begic 2 ai 100 muri (Milano); Marina Lubian 1 ai 150 muri (Conegliano).

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): "Siamo contenti di ritrovare Conegliano dopo una brutta finale di Coppa Italia giocata a Bologna qualche settimana fa. Loro sono una squadra davvero forte che sta dimostrando continuità e noi vogliamo riscattarci, sia per la gara giocata in Emilia che per lo stop subito contro Scandicci nell'ultima uscita. Il nostro pubblico, che sappiamo essere numeroso, sarà certamente un sostegno importante, anche se l'incentivo deve partire da quello che possiamo esprimere come squadra. Oltre ad una bella prestazione, ci piacerebbe regalare una gioia a chi ci sostiene gara dopo gara e per farlo, visti i precedenti stagionali contro di loro, dobbiamo contenere l'aggressività al servizio che sanno imporre. Al tempo stesso sarà importante battere meglio di quanto fatto contro Scandicci, perché Wolosz con palla in mano è una giocatrice fenomenale, e confermare la nostra fase cambio palla: qualità che in questo momento sta funzionando molto bene".

SERIE A1 FEMMINILE 2022/2023

7a giornata di ritorno (tutti i match in diretta su volleyballworld.tv)

Domenica 5 marzo ore 17.00

Wash4green Pinerolo – E-Work Busto Arsizio

Savino Del Bene Scandicci – Reale Mutua Fenera Chieri

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Cuneo Granda S.Bernardo

Cbf Balducci Hr Macerata – Trasportipesanti Casalmaggiore

Domenica 5 marzo ore 18.00 (diretta Sky Sport Uno)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Volley Bergamo 1991

Domenica 5 marzo ore 20.30 (diretta Rai Sport)

Vero Volley Milano – Prosecco Doc Imoco Conegliano (05-03-2023 20:30)

Lunedì 6 marzo ore 18.30

Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara (06-03-2023 18:30)

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 54 (19 – 1); Savino Del Bene Scandicci 50 (16 – 4); VERO VOLLEY MILANO 46 (15 – 5); Reale Mutua Fenera Chieri 42 (14 – 6); Igor Gorgonzola Novara 40 (15 – 5); Volley Bergamo 1991 31 (10 – 10); Trasportipesanti Casalmaggiore 29 (9 – 11); E-Work Busto Arsizio 28 (9 – 11); Il Bisonte Firenze 27 (9 – 11); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 22 (8 – 12); Cuneo Granda S.Bernardo 21 (7 – 13); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 12 (4 – 16); Wash4green Pinerolo 11 (3 – 17); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 – 18).