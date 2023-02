Champions Femminile, la Vero Volley Milano attende Le Cannet per il match chiave della Pool B

Notte di CEV Champions League per la Vero Volley Milano, che domani, mercoledì 8 febbraio, alle ore 20.00 (diretta Discovery+) , sarà in campo tra le mura amiche dell'Allianz Cloud di Milano, per l'ultima partita della Pool B della massima competizione continentale per club contro le campionesse di Francia del Volero Le Cannet.

Due vittorie consecutive, in Europa contro le ucraine del Dnipro la scorsa settimana e in casa in Serie A1 contro Perugia domenica, motivano Orro e compagne a dare continuità al buon momento consapevoli che il terzo successo consecutivo sarebbe fondamentale per il passaggio diretto ai Quarti di Finale della manifestazione senza passare dal Play Off Round (Ottavi di Finale). Milano, leader del girone con 4 vittorie e 1 sconfitta, come le francesi di Le Cannet che sono dietro per meno punti realizzati (13 a 11), vincendo con qualunque tipo di risultato volerebbe alla fase finale da testa di serie, evitando così il pericoloso scontro con le prime degli altri raggruppamenti. Per farlo le italiane sanno che dovranno evitare i passaggi a vuoto avuti in Francia nella gara di andata (persa al tie-break complice anche l'ottima performance della formazione transalpina) ed esprimere la correlazione muro-difesa delle giornate migliori (domenica 19 muri di squadra, di cui 8 di Rettke, 3 di Stevanovic e 3 di Larson). Le rosa contano di farsi trascinare anche dall'entusiasmo della città di Milano, con l'esordio assoluto nella gara vinta contro il Blaj del 18 gennaio che aveva visto presenti quasi 5000 spettatori nell'impianto di Piazza Stuparich.



LE AVVERSARIE | VOLERO LE CANNET

Le Cannet ha vinto lo scorso anno Scudetto e Coppa di Francia, nel palmares ha anche un'altra Coppa vinta nel 2014-15 e la Supercoppa 2015-16. Dal 2008 ad oggi ha partecipato 11 volte alle competizioni europee, la migliore posizione è stata la finale raggiunta nel 2008 in CEV Cup poi persa per mano della Scavolini Pesaro. E' alla sua terza partecipazione in Champions League dove non ha mai passato la fase a gironi. Dopo aver perso dal Levallois al tie-break, sabato la Volero si è riscattata in casa del Beziers, scivolando però al sesto posto in classifica, con un bilancio di 36 punti grazie a 12 gare vinte e 6 perse. Per questo la squadra francese ha cambiato la guidata tecnica, affidando la panchina a Mladen Kasi?: allenatore 64enne, passato anche da Nizza, Monaco e più recentemente Ach Volley Ljubjana, è arrivato per dare nuovo slancio alla casa viola e da lunedì scorso sta lavorando con la squadra.

ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, CAMERA

Centrali STEVANOVIC, FOLIE, RETTKE, CANDI

Schiacciatrici THOMPSON, STYSIAK, BEGIC, SYLLA, DAVYSKIBA, MARTIN, LARSON

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – VOLERO LE CANNET

Palleggiatrici KOZBAR, BAJDE, JAKSIC

Centrali MILKA, STANIULYTE, KOCHURINA, MAYER

Schiacciatrici SCHALK, KOTIKOVA, YANEVA, POPOVA, SAVIC, TABACUKS, AKIMOVA

Liberi WANG, SIMANIKHINA

Allenatore KASIC

PRECEDENTI

3, 1 in CEV Champions League vinta da Le Cannet all'andata 3-2, 2 in CEV Challenge Cup (1-1), per un totale di 2-1 per Le Cannet.

ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Volero Le Cannet - Vero Volley Milano 3-2 (23-25, 25-20, 14-25, 25-15, 15-6) - 12 gennaio 2023, La Palestre Le Cannet

LE EX DELLA GARA

Nessuna

CURIOSITA’

Milano e Le Cannet si sono già incontrate in Europa, precisamente nella stagione 2018/19, in CEV Challenge Cup, con la vittoria delle italiane al golden set nella Semifinale di ritorno. Milano vinse poi la coppa, battendo le turche dell'Aydin nella Finale (3-0 in Turchia e 3-1 a Monza).



LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA

VIDEO - Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): "Ci giochiamo il primato e l’accesso diretto ai quarti di finale della CEV Champions League contro un avversario che all’andata ci ha messo in difficoltà. Dobbiamo tornare ad alzare il livello, visto che anche in campionato se ci si appoggia su quanto di buono fatto si rischia di entrare in un momento negativo. All’andata loro hanno giocato una gara concreta, con una perfetta gestione del secondo tocco. A noi in Francia era invece mancato l’attacco e la gestione dei colpi. Con i loro attaccanti di palla alta bisognerà essere ordinati a muro, attenti in difesa e pratici nel contrattacco. Giocare azioni lunghe contro una squadra giovane e fisica come Le Cannet può diventare difficile”.

CEV CHAMPIONS LEAGUE 2023 - CALENDARIO COMPLETO QUI