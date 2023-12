Champions League, per l'Allianz Vero Volley Milano una grande occasione da sfruttare

L'Allianz Vero Volley Milano si è creata con le proprie mani un'opportunità assolutamente da non sprecare. L'impresa di Istanbul ha messo la squadra rosa in una posizione di vantaggio invidiabile in prospettiva primo posto e in tale direzione si deve lavorare. Il prossimo avversario di Champions League si chiama Mulhouse, compagine francese già sconfitta, e piuttosto nettamente, in occasione della gara di andata e ripetersi è condizione pressochè indispensabile. Dopo la conquista del secondo posto in campionato, al termine di una prestazione tutt'altro che impeccabile, il prossimo step è chiudere in testa il girone della massima competizione europea, che garantirebbe senza alcuna esitazione l'accesso diretto ai quarti di finale.

Si gioca domani sera alle ore 18:30 all'Opiquad Arena di Monza e le milanesi dovranno affrontare la partita con un piglio ben diverso rispetto a quanto avvenuto contro Casalmaggiore, ovvero forzare in battuta e puntare in maniera decisa sul muro difesa. I punti in palio sono troppo importanti e questo capitale costruito con la magistrale prova contro il VakifBank non va dissipato in alcun modo.

La vigilia del coach

Cariche di prudenza le parole del coach Marco Gaspari: "Una partita davvero importante, perché la vittoria di Istanbul ha senso solamente se riusciamo ad avere continuità anche con Mulhouse e Stara Pazova. Un viatico fondamentale per evitare gli ottavi di finale e non avere quindi due turni in più in un calendario già abbastanza compresso. Veniamo, però, dalla partita contro Casalmaggiore, dove nell'approccio alla gara è un po' mancata la cattiveria e l'intensità rispetto alle partite precedenti. Ci deve servire da monito per non abbassare mai il livello di concentrazione, come abbiamo detto ieri alle ragazze".

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi CASTILLO, PUSIC

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – VOLLEY MULHOUSE ALSACE

Palleggiatrici: DANARD-SELOSSE, MAYER

Centrali: NWOKOYE, SAGER WEIDER, VAN AVERMAET, LEGROS

Schiacciatrici: BLAMDAI, SNYDER, WINTERS, SIFTAR, NANA, VASI

Liberi: CASADEI, SOLDNER

Allenatore: SALVAGNI

LE AVVERSARIE | VOLLEY MULHOUSE ALSACE

La formazione francese è alla 24esima stagione nelle Coppe Europee e alla dodicesima partecipazione assoluta in CEV Champions League, in cui ha disputato 66 match con 14 vittorie. Nella storia della competizione, tra le squadre francesi, solo l'RC Cannes può vantare un numero maggiore di partecipazioni alla massima rassegna continentale per club (19). A discapito delle numerose partecipazioni, Mulhouse non è mai riuscita ad andare oltre la fase a gironi. La francesi non hanno mai ottenuto una vittoria contro una squadra italiana, con uno score di 21 sconfitte.

ARBITRI

Agnieszka Michlic (Pol), Ricardo Ferreira (Por)

EX

Helena Cazaute a Volley Mulhouse Alsace 2019/2020, 2020/2021

La classifica del girone di Champions

Allianz Vero Volley Milano 9, VakifBank Istanbul 6, Jedinstvo Stara Pazova 2, Volley Mulhouse Alsace 1