Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano attesa da un anticipo ad alta intensità

Ripartire dopo scoppole come quella presa a Conegliano non è mai facile ma l'Allianz Vero Volley Milano ha l'opportunità di farlo tra le mura amiche e ancora in un big match.

L'Allianz Cluod riaccende le luci per l'anticipo del sabato tra la squadra rosa e la Igor Novara, reduce dalla conquista della finale della Challenge Cup malgrado gli innumerevoli problemi di organico a cui ha dovuto far fronte durante la stagione, ultimo in ordine di tempo l'infiammazione al ginocchio che ha messo ko Bosetti, data per sicura assente.

Obbiettivo categorico è tornare dunque alla vittoria per mettere di nuovo un buon margine tra Orro e compagne e le azzurre piemontesi, che inseguono a tre punti, oltre che prepararsi al meglio per la final four di Coppa Italia del prossimo fine settimana (17-18 febbraio 2024 a Trieste).

Quella che si prospetta è una sfida ad alta quota nella classifica delle "best spikers", comandata da Paola Egonu, a quota 401 punti, e tallonata proprio dalla russa Akimova di Novara con 372 palloni messi a terra.

Curiosità

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PUSIC, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – IGOR GORGONZOLA NOVARA

Palleggiatrici: BOSIO, BARTOLUCCI

Centrali: GUIDI, BONIFACIO, DANESI, CHIRICHELLA

Schiacciatrici: SZAKMARY, AKIMOVA, BUIJS, BOSETTI, ORTHMANN, DURUL

Liberi: DE NARDI, FERSINO

Allenatore: BERNARDI

PRECEDENTI: 21 (11 successi Igor Gorgonzola Novara, 10 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX: Sonia Candi a Igor Novara nel 2012/2013; Nika Daalderop a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022; Paola Egonu a Igor Novara nel 2017/2018, 2018/2019; Anne Buijs a Vero Volley nel 2018/2019; Anna Danesi a Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Hanna Orthmann a Vero Volley nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

La vigilia del coach

Così Marco Gaspari a poco più di ventiquattr'ore dal match: "Partita che arriva dopo una gara difficile dove non abbiamo mantenuto un adeguato livello di gioco e viene prima di una Final Four delicata. Da parte nostra sarà importante resettare la performance contro Conegliano facendo tesoro degli errori fatti e mettendo in campo con Novara una prestazione di livello".

La classifica

Prosecco Doc Imoco Conegliano 54, Allianz Vero Volley Milano 48, Igor Gorgonzola Novara 45, Savino Del Bene Scandicci 44, Reale Mutua Fenera Chieri '76 33, Wash4green Pinerolo 29, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 27, Aeroitalia Smi Roma 25, Il Bisonte Firenze 24, Uyba Volley Busto Arsizio 18, Trasportipesanti Casalmaggiore 17, Volley Bergamo 1991 15, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 13, Itas Trentino 4