Serie A1 femminile, per l'Allianz Vero Volley Milano l'occasione di continuare la risalita

Qualche giorno di riposo in una stagione che definire compressa è poco e si riparte. Domenica l'Allianz Vero Volley Milano ospita, per l'ottavo turno della serie A1 femminile, la Wash4Green Pinerolo, formazione piemontese alla seconda esperienza nel massimo campionato dopo l'incredibile salvezza raggiunta al termine dell'annata di esordio. Quest'anno le tricolori guidate da Michele Marchiaro si presenteranno all'Allianz Cloud piuttosto temibili e rinforzate ed è la classifica a testimoniare il loro valore: la realtà dice quinto posto a due punti proprio delle rosa ed il match che andrà in scena domenica potrà dunque definirsi uno scontro diretto.

Toccherà dunque ad Egonu e compagne scendere in campo concentrate e spegnere senza troppi indugi gli ardori delle pinelle, che sicuramente vorranno giocarsi la partita sulla scorta delle ultime due vittorie nelle ultime tre partite e dunque di una classifica di tutto rispetto. Del resto la strada intrapresa, con le quattro vittorie tra campionato e Champions, sembra essere quella giusta e non è certo tempo di fermarsi.

Tra le convocate spicca anche la prima volta di Teodora Pusic, il libero della nazionale serba scelto per sostituire Beatrice Parrocchiale, emigrata a Scandicci. E chissà che per lei non possa esserci spazio magari a gara in corso.

L'antivigilia del coach

Così ha parlato Marco Gaspari a due giorni dal match. E ha iniziato riavvolgendo il nastro: "La partita di Mulhouse è stata importante per chiudere il cerchio, dopo il bel test di Novara, fornendo una buona prestazione: non era scontato tornare con un punteggio pieno. Era importante arrivare in modo ottimale al big match con il VakifBank e le ragazze hanno risposto bene per il 90% della partita; abbiamo avuto un calo nel terzo set, ma è un aspetto su cui dobbiamo lavorare".

Poi sul prossimo avversario: "Domenica affrontiamo Pinerolo, una squadra a cui vanno i miei più grandi complimenti per la scorsa stagione, perché hanno dimostrato grande tenacia rimanendo attaccati al treno salvezza fino all’ultima gara, meritandosela pienamente. Un team che gioca bene a pallavolo, una squadra rodata con un’alternanza dei due opposti in maniera incisiva e con due schiacciatrici esperte".

Infine, ecco cosa non dovrà mancare: "Dobbiamo fare molta attenzione, perché verranno a Milano con l’idea di strappare qualche punto se non la vittoria. Da parte nostra dovremo ripartire da quello che è il nostro obiettivo, a parte chiaramente il risultato, ma anche quello di crescere perché, viaggiando tanto e allenandoci in maniera relativa, dobbiamo fare uno step anche durante le partite. Gara difficile, complicata, ma dobbiamo entrare in campo con l’idea di fare il nostro gioco e farlo meglio della volta precedente".

Le curiosità sul match

PRECEDENTI

2 (2 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX

PER PINEROLO

Vittoria Prandi 2021/2022, 2022/2023

PER MILANO

Letizia Camera a Vero Volley nel 2022/2023

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PUSIC, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – WASH4GREEN PINEROLO

Palleggiatrici: CAMERA, CAMBI

Centrali: COSI, POLDER, AKRARI

Schiacciatrici: SOROKAITE, D’ODORICO, BUSSOLI, STORCK, NEMETH, UNGUREANU

Liberi: DI MARIO, MORO

Allenatore: MARCHIARO

La classifica

Prosecco Doc Imoco Conegliano 18, Igor Gorgonzola Novara 18, Savino Del Bene Scandicci 16, Allianz Vero Volley Milano 14, Wash4green Pinerolo 12, Reale Mutua Fenera Chieri ’76 11, Il Bisonte Firenze 9, Roma Volley Club 8, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 8, Trasportipesanti Casalmaggiore 7, Uyba Volley Busto Arsizio 7, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 7, Volley Bergamo 1991 4, Itas Trentino 2.