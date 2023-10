Serie A1 femminile, big match in vista per l'Allianz Vero Volley: arriva Scandicci

L’Allianz Vero Volley Milano è attesa tra le mura amiche domenica 22 ottobre, alle ore 17:30 (diretta RaiSport e volleyballworld.tv), dalla Savino Del Bene Scandicci per la terza giornata di andata della Serie A1 femminile 2023-24. Dopo le due vittorie consecutive – con il netto 3-0 rifilato alla UYBA Busto Arsizio in casa e l’1-3 in trasferta con ITAS Trentino -, l’Allianz Cloud è pronto a riabbracciare la prima squadra rosa del Consorzio, che punta a continuare nel suo trend positivo. Per le ragazze di coach Marco Gaspari top scorer dei primi due match Paola Egonu (19 punti nella prima partita e 25 nella seconda), con 63 attacchi totali (a segno il 56%), subendo due muri e sbagliando 8 tentativi complessivi. Da segnalare anche il grande momento di forma di Sonia Candi, al quarto posto tra le top blockers della Lega con 7 muri nelle prime due partite.

L’obiettivo delle lombarde è quindi quello di trovare continuità e sorrisi, consapevoli che vincere permetterebbe di approcciare con maggiore fiducia ed entusiasmo la Supercoppa Italiana, in programma sabato 28 ottobre alle ore 17.30 al Pala Modigliani di Livorno, contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano.

L’AVVERSARIA | SAVINO DEL BENE SCANDICCI

La Savino Del Bene Scandicci è reduce da due vittorie consecutive, così come Milano. Quasi in parità i precedenti in partite ufficiali: in 23 partite 12 vittorie per le toscane contro le 11 lombarde. Alla guida tecnica c’è Massimo Barbolini. La Savino Del Bene ha allestito un roster rinnovato, composto da sei giocatrici confermate, tra cui spiccano i nomi di Ekaterina Antropova e Zhu Ting, e da otto nuove atlete. Un mercato ricco che ha portato a Scandicci tante nuove giocatrici, dalla schiacciatrice belga Britt Herbots alla centrale brasiliana Carol Da Silva, senza dimenticare ovviamente la nuova palleggiatrice Maja Ognjenovic.

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PARROCCHIALE, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Palleggiatrici DI IULIO, OGNJENOVIC

Centrali ALBERTI, NWAKALOR, WASHINGTON, DA SILVA

Schiacciatrici HERBOTS, ZHU, RUDDINS, VILLANI

Liberi MERLO, ARMINI, GAY

Allenatore SINIBALDI

PRECEDENTI

23 (12 successi Savino Del Bene Scandicci, 11 successi Allianz Vero Volley Milano)

GLI EX DELLA GARA

Brenda Castillo a Savino Del Bene Scandicci nel 2021/2022, 2022/2023; Isabella Di Iulio a Vero Volley nel 2019/2020

Allenatori: Simone Bendandi a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018, 2018/2019

3ª giornata di andata Regular Season A1

Sabato 21 ottobre 2023, ore 18.00

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Armandola Cesare

Video Check: Pinto Sonia

Sabato 21 ottobre 2023, ore 20.30

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Arbitri: Caretti Stefano, Nava Stefano

Video Check: Venturi Gabriele

Domenica 22 ottobre 2023, ore 17.00

Wash4green Pinerolo – Igor Gorgonzola Novara

Arbitri: Brunelli Michele, Santoro Angelo

Video Check: Spatola Flavio

Roma Volley Club – Uyba Volley Busto Arsizio

Arbitri: Rossi Alessandro, Cappello Gianluca

Video Check: De Orchi Marco

Il Bisonte Firenze – Volley Bergamo 1991

Arbitri: Verrascina Antonella, Saltalippi Luca

Video Check: Armelani Yuri

Domenica 22 ottobre 2023, ore 17.30

Allianz Vero Volley Milano – Savino Del Bene Scandicci

Arbitri: Piana Rossella, Puecher Andrea

Video Check: Vangone Deborah

Domenica 22 ottobre 2023, ore 19.30

Trasportipesanti Casalmaggiore – Itas Trentino

Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Florian Massimo

Video Check: Bonzanni Andrea

Classifica

Prosecco Doc Imoco Conegliano 6, Allianz Vero Volley Milano 6, Savino Del Bene Scandicci 6, Igor Gorgonzola Novara 6, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 4, Wash4green Pinerolo 3, Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3, Volley Bergamo 1991 2, Roma Volley Club 2, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 2, Trasportipesanti Casalmaggiore 1, Il Bisonte Firenze 1, Uyba Volley Busto Arsizio 0, Itas Trentino 0.

LE DICHIARAZIONI

Marco Gaspari (Coach Allianz Vero Volley Milano): “Queste prime partite mi servivano principalmente per due aspetti: il primo portare a casa punti importanti soprattutto in vista della griglia di Coppa Italia, e il secondo per avere delle risposte da molte atlete che ho visto poco in palestra. Ho insistito nelle prime due gare a dare continuità ad un sestetto, per avere risposte tecnico-tattiche da tutte le atlete. Adesso la testa è solo a Scandicci: una squadra costruita con grandissime ambizioni e con tante campionesse. Sappiamo sarà una partita difficile dove le due squadre non potranno essere fluide e continue in ogni reparto. Sarà importante rimanere attaccati ad ogni singolo set, visto che potrebbero esserci alti e bassi. Sarà fondamentale fare benissimo le cose semplici, cosa che un po’ ci è mancata a Trento, dove abbiamo fatto cose straordinarie e ci siamo poi persi in 3/4 situazioni, andando a rischiare tantissimo. Scandicci ha giocatrici che fanno male soprattutto in battuta, sono molto forti a muro e quindi dovremmo essere bravi a rimanere attaccati e non innervosirci, perché a muro e difesa possiamo dire la nostra. Servirà tanta pazienza, ma sarà un bellissimo test che ci avvierà alla Supercoppa e a un filotto di partite ogni tre giorni”.