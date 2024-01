Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano riparte da casa sua

Ripartire da dove si è lasciato. La grande rimonta in classifica avvenuta negli ultimi due mesi non appaga di certo l'Allianz Vero Volley Milano, che si accinge a tornare in campo dopo la sosta di fine anno per cercare di consolidare quanto di buono fatto fino ad ora

Avversario della seconda di ritorno è l'Itas Trentino, formazione attualmente posizionata all'ultimo posto, passata da pochi giorni sotto la guida dell'ex commissario tecnico della nazionale Davide Mazzanti.

Proprio questo potrebbe essere il principale spunto di interesse della partita: il tecnico di Fano e Paola Egonu, protagonisti di un vespaio di polemiche in estate, si ritroveranno contro. Il pronostico chiaramente sta dalla parte della giocatrice, fino a questo momento autrice di una stagione molto importante (i numeri sono assolutamente dalla sua parte), ma il match ovviamente è tutto da giocare dopo una pausa che qualche grattacapo specie sul piano mentale potrebbe pur crearlo.

Squadre in campo domenica alle 19:30, prima tappa di un tour de force che vedrà le rosa tornare a calcare il palcoscenico europeo mercoledì 10 nella trasferta in Serbia contro il Jedinstvo Stara Pazova. In questo caso la missione da portare a termine è il primo posto nel girone. Prima però c'è Trento.

Curiosità

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PUSIC, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – ITAS TRENTINO

Palleggiatrici GUIDUCCI, STOCCO, PASSARO

Centrali OLIVOTTO, MARCONATO, GATES, MORETTO

Schiacciatrici SHCHERBAN, ACOSTA ALVARADO, MASON, MICHIELETTO, DEHOOG, ANGELINA, ZAGO

Liberi PARLANGELI, MISTRETTA

Allenatore MAZZANTI

LE EX DELLA GARA

Gaia Moretto a Vero Volley nel 2021/2022; Valentina Zago a Vero Volley nel 2015/2016

L'antivigilia del coach

Così Marco Gaspari a due giorni dal match: "Ripartire dopo una sosta - soprattutto al termine di un 2023 in cui si è giocato tantissimo -, è sempre molto delicato. A maggior ragione contro una squadra che ha appena cambiato la guida tecnica. Ci sono tutti gli ingredienti per tenere alta la concentrazione; dovremo essere pratici per adattare il sistema muro-difesa in corso di gara. Da parte nostra dobbiamo tenere alta la concentrazione, come già detto, perché ogni ripartenza è sempre qualcosa di delicato e da qui in avanti giocheremo ogni tre giorni. Abbiamo ripreso bene il lavoro, abbiamo recuperato dopo le fatiche del 2023, anche se sappiamo che avremo un gennaio tremendo. L'obiettivo è il solito, cercare di trovare la vittoria davanti al nostro pubblico e consolidare il secondo posto, guardando sempre chi abbiamo davanti a noi più chi ci insegue. E' importante partire bene e portare a casa il risultato".

La classifica

Prosecco Doc Imoco Conegliano 41, Allianz Vero Volley Milano 37, Savino Del Bene Scandicci 35, Igor Gorgonzola Novara 33, Reale Mutua Fenera Chieri '76 25, Wash4green Pinerolo 21, Aeroitalia Roma Volley 18, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 18, Il Bisonte Firenze 16, Uyba Volley Busto Arsizio 14, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 13, Volley Bergamo 1991 11, Trasportipesanti Casalmaggiore 9, Itas Trentino 3.