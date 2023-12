Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley vuole un Natale da seconda della classe

Confermare la seconda posizione ed insidiare la prima, magari per il futuro. E' questa la missione dell'Allianz Vero Volley Milano, che si appresta a ricevere la visita della Megabox Ondulati Vallefoglia, che si presenterà all'Allianz Cloud con il chiaro intento di difendere l'ottavo posto, l'ultimo utile per partecipare alla Coppa Italia.

Sarà dunque una partita che vedrà le rosa ovviamente avvantaggiate dal pronostico dato anche il fattore campo, ma che non dovrà essere giocata al di sotto delle proprie possibilità per il motivo sopra elencato.

Avversario ostico quello biancoverde, che potrà contare su Camilla Mingardi come punto di forza, autrice di 194 punti e quinta nella speciale classifica delle "best spikers" del campionato guidata da Paola Egonu, a quota 252. Le attenzioni sono rivolte anche a Maja Aleksic, quarta tra le "best blockers" con 31 muri.

Le padrone di casa, che dovranno dunque difendere la piazza d'onore dall'assalto della Savino Del Bene Scandicci, possono contare sulle due "top receivers" del campionato: la francese Helena Cazaute (prima con il 46.74%) e il libero dominicano Brenda Castillo (45.57%), con quest'ultima che riceverà anche il titolo di MVP del mese di novembre della Serie A1 Tigotà prima della partita.

La vigilia del coach

Così Marco Gaspari a ventiquattr'ore circa dal match: "Vallefoglia è una squadra che è un mix tra atlete giovani e interessanti e poi atlete più esperte. Hanno un roster profondo e sono da tenere molto in considerazione, visto che conosco bene coach Pistoia. Verranno a Milano per giocarsela, quindi dovremo essere brave ad aggredirle subito come fatto nelle ultime partite. Il tema di queste ultime due partite dell'anno solare sarà quello di tenere alta la concentrazione. Fino ad ora la squadra ha dimostrato di essere molto attenta e determinata. Torniamo a giocare in casa dopo due partite, aspetto per noi fondamentale perché abbiamo bisogno del nostro pubblico come spinta ulteriore per ottenere un'altra vittoria importante in ottica della classifica. Vedremo poi contro chi giocheremo in Coppa Italia. Ripeto, dovremo essere molto attente, concentrate sui noi stesse e disciplinate soprattutto in difesa".

Curiosità

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici CAZAUTE, MALUAL, BAJEMA, SYLLA, EGONU, DAALDEROP

Liberi PUSIC, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA

Palleggiatrici: KOBZAR, DIJKEMA

Centrali: CECCONELLO, ALEKSIC, MANCINI

Schiacciatrici: DEGRADI, MINGARDI, GROSSE SCHARMANN, GIOVANNINI, KOSHELEVA, GARDINI

Liberi: PROVARONI, PANETONI

Allenatore: PISTOIA

LE AVVERSARIE | MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA

Dopo aver assunto Andrea Pistola come nuovo tecnico, le Tigri sono ripartite dalle conferme di Aleksic e Kosheleva per poi acquisire “pezzi” importanti come Dijkema, Panetoni, Cecconello, Gardini e Giovannini. In posto 4 la novità più importante è Alice Degradi, mentre la ciliegina sulla torta è l’opposta Camilla Mingardi. Nuovo acquisto anche la palleggiatrice Kobzar, appena arrivata dalla squadra francese di Le Cannet.

La classifica

Prosecco Doc Imoco Conegliano 35, Allianz Vero Volley Milano 31, Savino Del Bene Scandicci 29, Igor Gorgonzola Novara 27, Reale Mutua Fenera Chieri '76 22, Wash4green Pinerolo 18, Roma Volley Club 17, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 16, Il Bisonte Firenze 14, Uyba Volley Busto Arsizio 14, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 10, Trasportipesanti Casalmaggiore 9, Volley Bergamo 1991 8, Itas Trentino 2