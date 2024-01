Champions, l'Allianz Vero Volley attende il VakifBank per una sfida stellare

Della serie gli esami non finiscono mai. Per l'Allianz Vero Volley Milano quello di domani sera è sicuramente quello più duro: all'Allianz Cloud arriva Il VakifBank detentore della Champions League e questo match, l'ultimo della fase a gironi, varrà il primo posto nonchè il passaggio diretto ai quarti. Per compiere la missione, visto il rotondo 3-0 del Bosforo, ci si potrà perdere anche 3-0 pur realizzando 32 punti complessivi. Il compito sembra alla portata delle rosa, ma come suol dirsi fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.

C'è curiosità per capire se sarà possibile ripetere la prestazione dell'andata, ma la fiducia c'è: la squadra di Marco Gaspari anche a Scandicci ha dimostrato di essere in forma strepitosa e negli ultimi due mesi ha mostrato una crescita esponenziale, vincendo nettamente anche ad Istanbul.

Si gioca domani alle 20 e molto ci si attende dall'ex più illustre, ovvero Paola Egonu, abile a realizzare 21 punti e a zittire il caldo palazzetto turco.

Curiosità

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi CASTILLO, PUSIC

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – VAKIFBANK ISTANBUL

Palleggiatrici OZBAY, VAN AALEN

Centrali AKSOY, OGBOGU, DEMIREL, GUNES, AKBAY

Schiacciatrici FRANTTI, GABI, BASCAN, BUSA, KARUTASU, THOMPSON

Liberi AYKAC ALTINTAS, ACAR

Allenatore GUIDETTI

LE AVVERSARIE | VAKIFBANK ISTANBUL

La formazione turca punta a diventare la prima squadra a vincere la CEV Champions League tre volte di seguito. Il VakifBank è anche detentore del record come squadra più vincente nella storia della competizione, con ben sei affermazioni. La compagine guidata da coach Guidetti, ha raggiunto almeno le semifinali della CEV Champions League in ciascuna delle ultime 10 stagioni (esclusa quella cancellata nel 2019/20), ottenendo nelle ultime otto apparizioni cinque vittorie e tre secondi posti.

ARBITRI

Dobromir Dobrev (Bul), Vlastimil Kovar (Cze)

EX

PER VAKIFBANK ISTANBUL

Paola Egonu (Stagione 2022/23), Kara Bajema (2022/23), Nika Daalderop (2022(23)

PER ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Jordan Thompson (2022/23)

La vigilia dei protagonisti

Così Marco Gaspari a ventiquattr'ore dal match: "Arriviamo con fiducia a questa sfida, consapevoli però che davanti a noi avremo una squadra abituata a questo genere di partite. Sono le vincitrici delle ultime due edizioni della Champions League; hanno grande esperienza a livello europeo e avranno voglia di rivalsa dopo la partita d'andata. Per noi è fondamentale consolidare il primo posto: dobbiamo entrare in campo, come con Scandicci e contro di loro a Istanbul, cercando di spingere forte in battuta e lavorare bene a muro. In attacco, invece, dovremo cercare di essere liberi di fare bene ciò che sappiamo fare. Rientriamo in campo domani con la voglia di arrivare primi in un girone molto complicato".

Non vede l'ora di giocare anche il capitano Alessia Orro: "Sarà una gara molto equilibrata ed emozionante. Loro cercheranno sicuramente di mettere in campo qualcosa di diverso rispetto all'andata: mi aspetto una reazione. Da parte nostra avremo la voglia di vincere davanti al nostro pubblico, che sarà molto numeroso, mostrando quanto stiamo crescendo sia come livello che come voglia di stare in campo. Ripeto: sarà un match molto emozionante e invito tutti i nostri tifosi ad accorrere all'Allianz Cloud".

La classifica del girone

Allianz Vero Volley Milano 15, VakifBank Istanbul 12, Jedinstvo Stara Pazova 2, Volley Mulhouse Alsace 1