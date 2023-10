Serie A1 femminile, altro ruggito dell'Allianz Vero Volley Milano: 3-1 a Trento

La lotta per le posizioni che contano, con tutti i benefici che questo può comportare in ottica Coppa Italia e playoff, passa anche da partite come queste. Sembrava almeno sulla carta una passeggiata quella che l'Allianz Vero Volley Milano avrebbe dovuto compiere sulla neopromossa Itas Trentino, sconfitta senza appello a Conegliano, ma di passeggiata non si è trattato. La squadra di Marco Sinibaldi ci ha messo l'orgoglio e per set e qualcosa di più di strappare un punto alle rosa ci ha anche sperato: nei momenti topici però è prevalsa la forza e il maggior tasso tecnico di queste ultime ed il 3-1 finale si spiega esattamente in questa maniera.

Nel computo di questo blitz determinante la prova di Paola Egonu, andata a segno ben 29 volte, ma MVP è risultata Myriam Sylla in virtù dei 12 punti ma soprattutto del 63% di efficacia offensiva. Davvero niente male.

La partita

Questo lo schieramento scelto da Marco Gaspari: Orro al palleggio, Egonu opposto, Daalderop e Sylla in posto 4, Folie e Rettke al centro e Parrocchiale libero.

Come prevedibile sono le rosa a fare la voce grossa in avvio, con Daalderop ed Egonu imprendibili (9-14). Trento non riesce a reagire e la forbice si amplia (12-18); il sussulto finale, autrici Zago e Michieletto, non basta. La fast di Cazaute fissa il risultato su un 17-25 piuttosto netto.

Analogo andamento nel secondo set, con le milanesi che dapprima si portano sul 9-14 e poi riescono ad allungare sul 14-21. Trentino tenta di approfittare di qualche pausa di troppo in ricezione delle ospiti e accorcia il divario, ma quando l'Allianz Vero Volley riprende la via maestra non c'è più partita. Il colpo di Daalderop vale il 19-25.

Nel terzo set la musica cambia: Trento non vuole uscire con le ossa rotte e sprinta subito (6-3). Milano si riassesta e va sul 12 pari. Il match sembra sulla via della chiusura quando Egonu inchioda il 16-18, ma il controbreak che vale il 22-20 al servizio cambia nuovamente le carte in tavola: l'errore in battuta di Egonu causa il 25-23.

Le padrone di casa ci credono e partono forte anche nel quarto set (9-7), ma la parttia in pratica finisce qui: Milano dapprima infila un parziale di 6-0 (9-13), poi allungano ancora arrivando sul 13-20. Il vantaggio viene agevolmente gestito fino al 18-25 conclusivo.

I commenti dei protagonisti

A fine partita Myriam Sylla fa sfoggio di umiltà: "Va bene il trofeo di MVP, ma quello che conta oggi è la vittoria di squadra. Non era scontato, soprattutto dopo il terzo set in cui loro ci hanno messo in difficoltà. Per noi è stato un po' più difficile venir fuori, ci siamo fatte un po' innervosire. Abbiamo cambiato sestetto, ed era la prima volta dopo tempo che giocavamo assieme e quindi servirà un pochino rodare il gruppo. Cercheremo di fare meglio già nelle prossime gare".

Tabellino

Itas Trentino - Allianz Vero Volley Milano 1-3 (17-25; 20-25; 25-23; 18-25)

Itas Trentino: Shcherban 10, Moretto 4, Dehoog 10, Michieletto 4, Marconato 5, Guiducci, Parlangeli L, Mason 10, Zago 6 n.e. Oliveto, Stocco, Angelina, Gates, Mistretta L All. Sinibaldi

Allianz Vero Volley Milano: Orro 6, Egonu 26, Sylla 12, Daalderop 12, Rettke 8, Folie 6, Parrocchiale L, Candi 5, Malual, Prandi n.e. Cazaute, Heyrman, Bajema, Piciocchi L All. Gaspari

NOTE

Arbitri: Giuseppe Curto, Andrea Pozzato

Spettatori: 1525

Durata set: 23', 28', 28', 25' Tot. 1h44'

Itas Trentino: battute vincenti 3, battute sbagliate 10, muri 5, errori 12, attacco 32%

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 4, battute sbagliate 14, muri 14, errori 9, attacco 50%

MVP: Myriam Sylla (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Il T Quotidiano Arena