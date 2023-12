Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano mette Bosetti nel mirino?

La stagione non ha compiuto ancora il giro di boa, cosa che avverrà nel giorno di Santo Stefano, ma le varie società già si stanno guardando attorno per capire quali sono le mosse da compiere in sede di mercato per il futuro.

L'indiscrezione è stata lanciata nelle ultime ore dal portale volleyball.it e riguarda Caterina Bosetti, schiacciatrice classe 1994 in forza dal 2020 alla Igor Novara. L'Allianz Vero Volley Milano starebbe pensando a lei nel 2024/25 per potenziare il reparto.

Per ora potrebbe trattarsi di una suggestione ma non troppo: la giocatrice nativa di Busto Arsizio ha il contratto in scadenza con le piemontesi al termine della stagione in corso e potrebbe anche decidere di trovare nuovi stimoli in una società che punta a crescere e ad affermarsi a livello nazionale e non solo.

Si vedrà nelle prossime settimane se il discorso potrà concretizzarsi o meno, ma che qualcosa stia bollendo in pentola è assolutamente indiscutibile...