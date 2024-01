Champions, l'Allianz Vero Volley Milano cade contro il VakifBank ma è promossa

Prima o poi doveva accadere. Ma è meglio sia successo in una partita quasi infinfluente dato che l'accesso ai quarti era già praticamente in cassaforte. Dopo oltre due mesi termina la striscia positiva dell'Allianz Vero Volley Milano, caduta al tie break contro le campionesse in carica del VakifBank, a cui serviva un miracolo per agguantare in extremis il primo posto e che ora sarà costretto ai playoff. Le rosa avrebbero dovuto realizzare 32 punti per compiere la missione e invece non si sono accontentate, sfiorando una clamorosa rimonta. Al tie break le turche si sono rivelate più incisive e si sono portate a casa la posta piena.

La Champions dunque va in letargo e ora per Orro e compagne è tempo di mettersi sul divano e attendere il doppio scontro in programma il 20/21/22 febbraio per quanto riguarda l'andata ed il 27/28/29 febbraio per quanto concerne il ritorno. L'avversaria sarà la squadra polacca del ?KS Commercecon ?ÓD?, al quinto posto tra le squadre classificatasi in prima posizione delle varie Pool, subito dietro all'Allianz Vero Volley Milano

Non sarà facile dunque, ma come suol dirsi, si può fare. Basterà giocare determinati e concentrati come è accaduto dai primi di novenbre a questa parte.

La partita

Gaspari schiera nei sette di partenza Orro – Egonu come diagonale palleggiatore opposto, coppia di schiacciatrici Sylla e Daalderop, Rettke-Heyrman come centrali e Castillo libero.

Milano è intenzionata a fare la sua partita e lo dimostra con il muro di Rettke (6-2). Le turche però sono tutt'altro che in disarmo e vanno prima sul 9-9 e poi sull'11-12. Ace di Frantti per il 15-18 e time out per Gaspari, a cui segue la reazione delle sue ragazze con il muro di Sylla (20-22). Tutto però finisce qui in quanto il VakifBank riuscirà a chiudere sul 20-25.

Le rosa non riescono ad uscire dall'impasse e vanno sotto ad inizio secondo set (0-5). Egonu e Bajema cercano di suonare la carica (3-5), ma qualche problema di troppo in ricezione rischia di costare caro (8-12). Reazione veemente milanese con Rettke ed Egonu (11-12), resa vana dal nuovo break ospite (12-17). L'Allianz prova in tutti i modi a rientrare ma deve ancora cedere il passo: 17-25 e partita sempre più in salita.

Orro, da buon capitano, prova a mettersi Milano sulle spalle (7-5), poi è Egonu a controllare la reazione ospite (9-9). La grande ex infila la parallela del 15-12 e la fas di Heyrman fa capire che le rosa sono rientrate a pieno titolo nel match (18-13). Break Istanbul per il 18-17, ma Candi risponde subito (21-19). L'andamento si mantiene costante fino al colpo di Heyrman che riapre la gara (25-22).

Due muri di Candi (10-5) per far capire che le rosa ci sono e vogliono esserci. Ora è il VakifBank ad apparire in difficoltà e subisce il muro di Candi e l'ace di Orro (13-5). Il diagonale di Egonu rende il divario ancora più corposo (17-8). Le turche ci mettono l'orgoglio e risalgono al 20-15, ma Milano non trema e conquista un punto ottimo per come si erano messe le cose (25-18).

Si va al quinto e sono le ospiti autrici del primo break (4-6); Sylla ritrova la parità (7-7). I colpi di scena non mancano: dal 9-8 di Bajema, brava a muro, si passa 10-11. Il Vakif nel finale è più incisivo e si porta a casa la vittoria. Davvero un gran peccato, ma le rosa sono vive eccome e ciò fa ben sperare per il prosieguo del cammino in Italia e in Europa.

Il tabellino

Allianz Vero Volley Milano - VakifBank Istanbul 2-3 (20-25, 17-25; 25-22; 25-18; 13-15)

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 1, Malual, Heyrman 10, Orro 3, Rettke 5, Bajema 14, Sylla 14, Egonu 20, Daalderop 2, Candi 6, Castillo (L) N.E.: Prandi, Pusic (L) Folie. All. Gaspari

VakifBank Istanbul: Frantti 11, Ozbay 1, Aykac (L), Ogbogu 10, Gabi 11, Bascan, Busa 2, Kurutasu 7, Gunes 7, Van Aalen 1, Thompson 15 N.E.: Demirel, Acar (L) Akbay. All. Guidetti

NOTE

Arbitri: Dobromir Dobrev (Bul), Vlastimil Kovar (Cze)

Durata set: 26', 23', 25', 24', 17'. Tot: 1h 55'

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 2, battute sbagliate 18, muri 16, errori 40, attacco 37%

VakifBank Istanbul: battute vincenti 5, battute sbagliate 11, muri 11, errori 24, attacco 33%

MVP: Gabriela Braga Guimaraes (VakifBank Istanbul)

Impianto: Allianz Cloud - Milano