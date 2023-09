Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano ancora sconfitta da Busto Arsizio

Quattro set di grande intensità quelli giocati dall'Allianz Vero Volley Milano sul campo dell'E-work Arena di Busto Arsizio con le padrone di casa della UYBA. L’allenamento congiunto disputato con la formazione bustocca ha alla fine sorriso alle padrone di casa, vincenti per 4-0 (25-16; 25-23; 28-26; 25-19) dopo quasi due ore di gioco.

Buona intensità in campo per la squadra di Marco Gaspari che, ancora con diverse assenze, ha saputo mettere grande grinta, nonostante i pesanti carichi di lavoro in avvicinamento al campionato.

Paola Egonu è stata la top scorer dell'Allianz Vero Volley Milano: prestazione ottima con ben 21 punti a tabellino, seguita ancora una volta da Cazaute autrice di 18 punti. Partita molto combattuta soprattutto nei set centrali, sfumati per un nonnulla.

Un buon test per le rosablù in vista dell’inizio della stagione regolare della Serie A1 femminile, fissato l'8 ottobre, all'Allianz Cloud proprio contro UYBA. Ora per Orro e compagne ci sono due giorni di riposo: si torna al lavoro martedì mattina con la seduta di pesi e allenamento tecnico.

LE DICHIARAZIONI

Laura Heyrman (Centrale, Allianz Vero Volley Milano): "Ci è mancata un po' di lucidità e di aggressività nell'approccio alla partita. Non siamo mai rientrate nel nostro gioco: abbiamo ancora molto da lavorare insieme. Oggi a livello fisico non è stata facile, ma dobbiamo sempre rimanere lì con la testa quando il fisico non ce lo permette. Dobbiamo continuare a lavorare duramente per migliorare".