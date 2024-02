Pallavolo femminile, all'Allianz Vero Volley Milano sfugge anche la Coppa Italia

Sembrava davvero essere la volta buona, ma l'appuntamento con la conquista di un trofeo prestigioso è ancora una volta da rimandare. E con pochi rimpianti stavolta.

L'Allianz Vero Volley Milano ce l'ha messa davvero tutta per detronizzare la Prosecco Doc Imoco Conegliano, ma quest'ultima, al termine di una finale drammatica ed emozionante dello stesso tempo, è riuscita ad avere la meglio al tie break e a portarsi a casa la quinta Coppa Italia consecutiva.

Le rosa sono apparse tutt'altra squadra rispetto a quella arrendevole e scollata vista in campionato e hanno tenuto testa alle campionesse uscenti, giocando a tratti meglio. Nel set aggiuntivo la forza delle pantere è venuta fuori e Orro e compagne non hanno potuto far altro che tornare a casa a bocca asciutta.

Non ci sarà tempo per stare a rimuginare troppo. L'Allianz Vero Volley Milano è subito attesa dalla trasferta di CEV Champions League, in programma martedì 20 febbraio alle ore 18:00, contro il LKS Commercecon Lodz alla Lodz Sport Arena.

La partita

Il sestetto iniziale prevede Orro – Egonu come diagonale palleggiatore opposto, coppia di schiacciatrici composta da Sylla e Daalderop, Rettke-Folie come centrali e Castillo libero.

Le venete partono in maniera più convincente con il 10-6 firmato da Plummer e Lubian. La sfida è anche tra Haak ed Egonu: la svedese appare più lucida ed il vantaggio si dilata (13-7). Sul successivo allungo c'è lo zampino di Wolosz, MVP della finale, che si mette in proprio e sigla il 15-9. La difesa di Milano non riesce a controbattere agli attacchi di Haak, Cook e Lubian, con il risultato che la forbice aumenta ulteriormente (20-12). Mai dire mai: le rosa, con un 7-1 di parziale, rientrano in gioco (21-19), le pantere mantengono il sangue freddo e passano al comando con Cook (25-21).

Al rientro in campo si assiste ad un maggiore equilibrio tra le due squadre, rotto dalle iniziative di una Egonu che inizia a carburare (9-12). Risponde Fahr con il muro che riavvicina le pantere (14-15). Il sorpasso, ad opera di Haak, fa espolodere il pubblico di fede gialloblù (17-16), ma la Regina del Nord viene fermata a muro da Heyrman e le gerarchie si ribaltano nuovamente (20-22). Le rosa pervengono al pari con un errore al servizio delle pantere.

Terzo set e fuoriosa reazione di Conegliano, con Fahr, Plummer e Cook (6-1 e 10-4). La centrale bolzanina mura per il 17-10. Sembra tutto facile, ma Egonu quasi dimezza il distacco (20-16). Le pantere in attacco sbagliano poco o nulla e Haak mette in pratica al sicuro il risultato (23-18). Il colpo di Plummer vale il nuovo vantaggio gialloblù (25-18).

Milano non vuole lasciare alle rivali l'ennesimo titolo e parte all'attacco nella quarta frazione con i muri di Rettke e Folie (7-11). La neo entrata Lanier a sperare in una conclusione più rapida di questo ultimo atto (15-16), ma Egonu rispedisce le venete nuovamente a distanza di sicurezza (16-20). L'opposto azzurro infila l'ace del 17-22, mentre sarà il muro di Sylla a portare la sfida al tie break (19-25).

Che inizia a suon di botta e risposta tra le due contendenti, fino al break di Sylla, che vale il 4-6. Provvidenziale il contributo di Gennari che segna il pari (6-6), nel mezzo di un 4-0 di parziale che consente alle pantere di conquistare il cambio di campo (8-6). Si gioca sul filo del rasoio e ogni errore può costare caro: quello di Egonu significa 11-18. Malgrado gli sforzi delle ragazze di Gaspari il risultato con cambierà più e sarà ancora Conegliano a sollevare il trofeo per l'ennesima volta. A Milano restano solo i rimpianti.

I commenti dei protagonisti

C'è grande delusione nell'ambiente rosa dopo l'ennesima impresa sfiorata. Ma il capitano Alessia Orro cerca di mostrare la combattività necessaria per ripartire: "Dobbiamo avere pazienza, voglia e carattere per rialzarsi dopo questa sconfitta. Abbiamo un'altra partita molto importante tra due giorni e domani partiremo per la Polonia. Sarà fondamentale rimanere lucidi di testa e sfruttare tutte le energie che ci sono rimaste in corpo".

Il coach Marco Gaspari è affranto: "Siamo amareggiati. Faccio un grande applauso alla squadra per come ci siamo rimboccati le maniche dopo queste due settimane difficili. Non era semplice giocare una semifinale con una formazione di livello come è andata bene sul primo aspetto, meno sul secondo. Dispiace perché avevamo iniziato bene il tie-break, ma abbiamo commesso troppi errori diretti che con Conegliano alla fine paghi. Usciamo delusi e arrabbiati. Abbiamo fatto dei passi in avanti, ma non dobbiamo accontentarci; ho una convinzione della mia squadra enorme e lo stiamo dimostrando. Torneremo in palestra per spingere al massimo, per regalare a questo club la soddisfazione di un trofeo che merita per la crescita vista in questi anni".

Il tabellino

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Allianz Vero Volley Milano 3-2 (25-21; 22-25; 25-19; 19-25; 15-10)

Prosecco Doc Imoco Conegliano: Piani, Plummer 13, Robinson-Cook 14, De Kruijf 1, Gennari 2, Lubian 11, De Gennaro (L), Haak 23, Wolosz, Lanier, Fahr 9. Non entrate: Squarcini, Bugg, Bardaro (L). All. Santarelli.

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute, Malual, Heyrman 1, Folie 7, Orro 3, Rettke 12, Bajema 3, Sylla 10, Egonu 35, Daalderop 2, Candi, Castillo (L) N.E. Prandi, Pusic (L) All. Gaspari

NOTE

Arbitri: Rossella Piana, Cesare Stefano

Spettatori: 6700

Durata set: 32', 27', 25', 27', 18'; Tot: 2h24'

Prosecco Doc Imoco Conegliano: battute vincenti 0, battute sbagliate 22, muri 6, errori 28, attacco 42%

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 2, battute sbagliate 13, muri 16, errori 33, attacco 37%

MVP: Joanna Wolosz (Prosecco Doc Imoco Conegliano)

Impianto: Pala Trieste