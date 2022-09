Superlega, terzo posto per la Powervolley Milano al trofeo Astori

L’Allianz Powervolley conquista il terzo posto nella finale con Piacenza con il risultato di 3-0 al torneo Astori di Montichiari. Formazione di partenza con Patry-Porro in diagonale, Ebadipour e Ishikawa in posto 4, Loser e Vitelli al centro e libero Pesaresi; sestetto rimasto tale e quale per tutto il corso della sfida, eccezion fatta nel terzo parziale con Mergarejo al posto di Ebadipour. Una reazione decisa quella degli atleti di coach Piazza che sono entrati in campo con una consapevolezza differente rispetto alla gara con Verona di ieri sera. Nel corso del match la squadra ha saputo acquisire sempre più fiducia in se stessa, sia a livello individuale, sia a livello di squadra riuscendo a replicare in campo quelle che sono state le indicazioni dello staff tecnico. Assolutamente molto positive il riscontro di questa sfida: l’Allianz Powervolley chiude con il 62% di positività in attacco, il 63% di positiva in ricezione, solidità

In archivio, dunque, un altro test di assestamento che può far sorridere coach Piazza che torna a Milano con molti spunti e nuove motivazioni in vista della prima di campionato.

"Ci siamo lasciati alle spalle la gara di ieri, - ha commentao Marco Vitelli - per la quale dobbiamo dare i giusti meriti a Verona che ha giocato un’ottima partita. Oggi nel nostro campo si è visto veramente un gran gioco, con un cambio palla fluido, anche quando il loro servizio era molto buono, infatti i break sono arrivati fin dall’inizio. Proprio la buona fase break ci ha permesso di vincere la partita, conducendo il gioco in tutti i set. Il clima in campo è buono, si lavora molto bene in palestra e quando è così è tutto più semplice. Speriamo di continuare nello stesso modo per tutto il resto dell’anno".

Allianz Powervolley Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza: 3-0

Allianz Powervolley Milano: Mergarejo 4, Vitelli 7, Loser 10, Patry 10, Ishikawa 11, Porro 1, Pesaresi (L), Ebadipour 13. N.e.: Lawrence, Bonacchi, Piano, Colombo (L). All. Piazza.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Basic 2, Recine 2, Gironi, Brizard 1,Leal 11, Scanferla (L), Simon 6, Romanò 14, Caneschi 3, De Weijer 1. N.e.:Hoffer (L), Alonso, Lucarelli, Cester. All. Bernardi.