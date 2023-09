Superlega, una Powervolley Milano super rimaneggiata fa bene la prima amichevole

Buone impressioni per la Powervolley Milano nel primissimo allenamento congiunto della stagione 2023/24 di Superlega Credem Banca, che ha visto i milanesi ospitare all’interno della Powervolley Academy di piazzale Lotto, il Moyashi Garlasco formazione di serie A3 allenata dal coach milanese Vittorio Bertini.

Ancora assenti per gli impegni internazionali il tecnico Roberto Piazza, i laterali Ishikawa e Mergarejo, il centrale Loser e l’opposto Reggers, Nicola Daldello ha schierato nel primo set un 6+1 composto da Porro in diagonale con Dirlic, Kaziyski e il giovane “Diavolo” Tommaso Ichino (interessante classe 2004) in posto quattro, capitan Piano e Vitelli al centro e Catania Libero.

Dal terzo set hanno fatto il loro ingresso in campo anche il secondo palleggiatore Nicola Zonta e il secondo Diavolo, l’opposto Iliyan Prespov, bulgaro della Gamma Chimica Brugherio, seguito da coach Davide Delmati in panchina – prezioso aiuto tecnico per Allianz Milano in queste prime settimane di lavoro – nel quarto il centrale Innocenzi. Il già citato Ichino si è invece alternato con l’altro giovanissimo Diavolo, Daniele Carpita (2005) nel secondo e quarto parziale.

Davanti a quasi cento spettatori e a tutto lo staff societario di Allianz Milano a iniziare dal presidente Lucio Fusaro, Piano e compagni hanno avuto ragione degli avversari come ampiamente previsto per 4 set a 0, con parziali 25-14 25-14 25-15 e 26-24.

Per Allianz Milano si trattava della primissima uscita, ma è chiaro che alcuni meccanismi funzionano già bene, come l’intesa tra Porro e Vitelli, che ha portato al centralone più volte in azzurro a realizzare 17 punti, secondo miglior realizzatori del test match, dietro solo all’opposto Dirlic con 19. In doppia cifra anche Matey Kaziyski con 11 palloni messi a terra, seguito da Ichino con 9. Bene Allianz Milano a muro con 13 punti, già decisamente reattivo Catania, che ha lasciato a bocca aperta il pubblico con un paio di recuperi in tuffo dei suoi.

Il test è durato complessivamente un’ora e mezza, il quarto parziale il più combattuto, quando però Allianz Milano era di fatto composta per tre sesti dai Diavoli Rosa, che saranno avversari di Garlasco nel prossimo campionato di serie A3.

"Avevamo bisogno di metterci in campo per un sei contro sei e il campo ha detto quello che doveva dire con una buona prestazione, - ha commentato al termine del test il coach Nicola Daldello - abbiamo davanti ancora settimane di duro lavoro è prematuro fare oggi qualsiasi diversa valutazione sui singoli o sul gioco, che dipende ovviamente anche dall’avversario che si affronta. Sono comunque soddisfatto dell’esordio di tutti e davvero entusiasta della presenza del pubblico già durante questi allenamenti, come mai era successo a Milano" conclude Daldello.