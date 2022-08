Superlega, al via la campagna abbonamenti della Powervolley Milano

Al via la campagna abbonamenti per tutti i tifosi della Powervolley Milano, la formazione della città della madonnina pronta a disputare una nuova stagione ai piani alti in Superlega. “Power Fever” è il claim che accompagnerà il team meneghino nel proprio percorso nella massima serie e che contraddistinguerà la prima stagione al 100% sotto la Madonnina nell’era post Covid. Power Fever è un invito per tornare a godersi l’evento dal vivo dalle tribune del bellissimo impianto dell’Allianz Cloud.

Per poter sottoscrivere l’abbonamento stagionale 2022/2023 con la prelazione sarà necessario effettuare l’acquisto online fino al 5 settembre, dopo tale data rimarrà la possibilità di acquistare un abbonamento a prezzo intero con l’avvio della vendita libera.

Quest’anno Powervolley Milano ha dedicato ai suoi tifosi la possibilità di scegliere tra due tipologie di abbonamento: "regular" che dà diritto all’accesso per tutte le partite casalinghe di regular season; "maxi" che comprende tutte le gare casalinghe di regular season, i playoff scudetto, i playoff Challenge Cup e l’eventuale quarto di finale di Coppa Italia.

Per poter usufruire del proprio diritto di prelazione (fino al 05/09/2022) sarà necessario recarsi online sul sito di www.midaticket.it(https://ticket.midaticket.it/powervolleymilano/Events) nell’area riservata a Powervolley Milano e procedere secondo le istruzioni indicate.

A partire dalle 17 di lunedì 5 settembre ci sarà la possibilità per tutti di sottoscrivere un abbonamento per la stagione 2022/23, attraverso il portale online di MidaTicket (link https://ticket.midaticket.it/powervolleymilano/Events).