Volley Cev Cup, Milano presente dai 16esimi e attende la sua avversaria

Direttamente qualificata per i sedicesimi di finale della Cev Cup, l’Allianz Milano dovrà attendere la sfida tra il Decospan Vt Menen (Belgio) e l’Epicentr – Podolyany Horodok (Ucraina) per conoscere la sua prima avversaria di Coppa Cev 2024. Questo l’esito dell’urna dopo l’estrazione avvenuta in diretta dall’European Broadcasting Center in Lussemburgo

I trentaduesimi di finale (primo turno) sono in programma tra il 24 e il 26 ottobre per la gara di andata e il 31 ottobre e il 2 novembre per il ritorno. La squadra di coach Roberto Piazza, che, come detto entrerà in gioco dal turno successivo (sedicesimi di finale) avrà le due partite tra il 21 e il 23 novembre e il ritorno tra il 28 e il 30 novembre. Date e orari di andata e ritorno verranno rese note nelle prossime settimane in base alle disponibilità degli impianti di gioco e alle esigenze del palinsesto televisivo. Per quanto riguarda gli avversari usciti dall’urna, la squadra Belga del VT Menen ha giocato lo scorso anno la Champions scontrandosi contro Trento. Non vi fu in pratica partita nonostante vi era stata l’assenza del neomilanese Kaziyski tra i trentini.

Il francese Capet, il centralone Van De Velde (nazionale belga), in panchina l’ex palleggiatore giramondo Frank Depestele. La squadra ucraina invece non ha precedenti recenti con le italiane. Da alcune stagioni ha in rosa diversi nazionali, ad iniziare dal libero Denys Fomin e dal palleggiatore Vladyslav Didenko è allenata dal polacco Mariusz Sordyl. Ricordiamo che l’Italia è detentrice del trofeo Coppa Cev (secondo per importanza in Europa dopo la Champions) grazie alla vittoria di Modena nell’ultima edizione.