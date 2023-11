Cev Cup, inizia il cammino europeo per Milano: esordio in casa con Descopan

Suona la sveglia per il cammino europeo. La Powervolley Milano sarà in campo questa sera, mecoledì 22 novembre alle 20.30, per la sfida contro Descopan Vt Menen valevole per l'andata dei 16esimi di Coppa Cev. L’ultima esperienza europea dei milanesi era stata nella stagione 2020/21, allora non era la Cev Cup, ma la Challenge, conclusa con la vittoria nella finale contro lo Ziraat Bankasi Ankara. Ora Allianz si ributta in un’avventura con rinnovate ambizioni e il tentativo di tenere una squadra della SuperLega Credem Banca ai vertici, dopo la vittoria della Valsa Group Modena nell’ultima edizione.

Gli avversari di questo turno sono una formazione con una discreta esperienza a livello continentale: lo scorso anno il Descopan Vt Menen fu anche avversaria della Trentino Itas in Champions League. La squadra è guidata in panchina dall’ex palleggiatore della nazionale belga, Frank Depestele. Nella EuroMillions League, massima serie del volley maschile in Belgio, che conta 9 squadre, Menen dopo 6 partite giocate si trova ad occupare la quinta posizione. La stagione era iniziata con due vittorie, seguire da 3 sconfitte consecutive, l’ultima sabato scorso contro Maaseik, ex squadra dell’opposto milanese Ferre Reggers per 3-0, ma con tutti i parziali combattuti, compreso un l’ultimo set finito ai vantaggi 31-29. Nel campionato precedente i belgi avevano chiuso al 4° posto la stagione regolare e dopo una pool scudetto deludente (0 vittorie) si erano rifatti nella coda del torneo conquistando appunto il posto in Cev Cup. Ben più esaltante il cammino della stagione 2021/22 quando avevano invece perso soltanto la finale per il titolo della EuroMillions League.

Rientrata dalla Sicilia con il primo successo esterno ottenuto nella sesta giornata, Allianz Milano deve confermare i continui progressi effettuati in questo inizio di campionato, avviato, come è noto, all’insegna degli infortuni con i problemi prima a Paolo Porro e poi a Petar Dirlic e Andrea Innocenzi (l’ex Diavoli Rosa è l’unico ancora in fase di recupero).