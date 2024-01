Superlega, Milano è clamorosa e batte Piacenza: conquistata la final four di Coppa Italia

Squadra in casa

Clamorosa nel non mollare mai un colpo. Davvero una storia bella quella che riguarda la Powervolley Milano: nei quarti di finale a casa di Piacenza vince 2-3 (16-25; 25-20; 21-25; 25-22; 20-22) e strappa così di nuovo la qualificazione per la final four del 27 e 28 gennaio. Milano affronterà la vincente fra Perugia e Modena, dall'altra parte si afidano Trento e Monza.

Nel primo set Piacenza parte bene (8-4) ed è pausa per Piazza. Milano rimonta e dal 10 pari sorpassa per il 12-16 con pausa questa volta di Anastasi. Vola Milano che vince 16-25. Il secondo set è l'opposto del primo, Milano sigla il 2-7, poi Piacenza accorcia e sempre dal 10 pari si fissa sul 14-12. Milano rimane in scia fino al 19-17, poi è break casalingo che vale il 25-20.

Il match è molto particolare perchè le due squadre sono altalenanti all'interno dello stesso ste: 6-3 per Piacenza, ma Milano impatta 8-8 ed è scambio punto a punto fino al 12 pari. Capitan Piano e compagni scappano sul 14-18 e Piacenza non recupera più: 21-25.

Spalle al muro Piacenza si trova in svantaggio 3-6, poi è brava a trovare il modo di ricucire e lotta fino al 18, quando un break di tre punti vale il 21-18. Più lucidità premia i padroni di casa 25-22. Una ludicità che però passa tutta nelle mani di Milano nel set corto che però diventa "lungo". Milano è brava a portarsi aull11-13, Piacenza è più brava a ricucire e a portarsi in vantaggio. Purtroppo però sei palle match non bastano, Ishikawa e compagni le cancellano tutte e due murate milanesi mettono il sigillo. Piacenza fuori dalla corsa.

Porro premiato mvp: "Qualcosa ci siamo lasciati sfuggire, poi abbiamo fatto bene. Una partita bella, che lo diventa ancora di più quando vinci" ha dichiarato.