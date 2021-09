Allianz Powervolley Milano, due sconfitte nel torneo internazionale di Ginevra

Due sconfitte e ancora un confronto con chi detiene il titolo svizzero. Esordio a ombre per l’Allianz Powervolley Milano nella quinta edizione della Coupe Fred Fellay, il torneo internazionale che precede di pochissimo il campionato italiano. La formazione di coach Piazza, non ancora al completo, ha perso 2-1 (25-18; 19-25; 22-25) contro i tedeschi del WWK Volleys Herrsching e poi 3-0 (25-22; 25-15; 28-26) contro i francesi di Tour Volleyball.Oggi, domenica 26, alle 13, la sfida con il Chênois Genève Volleyball, che detiene il titolo del campionato svizzero. Non solo, gara speciale per Jovan Djokic, neo milanese lo scorso anno proprio a Ginevra.

Nel pomeriggio invece sono previste le finali, alle 17 la finalina e a seguire, intorno alle 18.30, la finalissima. Tutte le gare si possono vedere sulla pagina Facebook del torneo ricondivise da Milano.