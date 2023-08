Powervolley Milano, spettacolo Ishikawa: è campione d'Asia

Ishikawa campione d'Asia con la squadra e festa alla Powervolley Milano. Il Giappone davanti a 7.500 spettatori a Urmia in Iran si è laureato campione d’Asia battendo in finale proprio l’Iran 3-0 (25-20, 25-18, 25-18). Star della manifestazione è stato ancora una volta lo schiacciatore dell’Allianz Milano, Yuki Ishikawa nominato mvp dei Campionati. Yuki ha replicato così il successo personale ottenuto nell’ultima edizione vinta dal Sol Levante, sei anni fa, segno dell’invidiabile crescita e continuità del giocatore.

Gli altri riconoscimenti personali del torneo sono andati all’alzatore iraniano Taher Vada, all’opposto Esmaeilnezhad (Iran), agli schiacciatori Takahashi (Giappone) e Raimi (Qatar) ai centrali Onodera (Giappone) e Abunabot (Qatar) e al libero cinese Yang. Il Giappone ha vinto il titolo per la decima volta su 22 edizioni (la manifestazione si tiene ogni due anni).

L’evento ha confermato l’ottimo momento del volley nipponico che ha ottenuto il bronzo nella Volleyball Nations League (VNL) dell’FIVB. Nella finale i protagonisti sono stati come di consueto Yuki Ishikawa (Allian Milano), Ran Takahashi (Vero Volley Monza) e Apojit Yuji Nishida (ex Tonno Callipo). Nishida e Ishikawa hanno segnato 15 e 14 punti, mentre Takahashi 10.

Buona la prestazione in finale anche per l’ex schiacciatore dell’Allianz Milano, Ebadipur, autore di 8 punti. Nella sfida per il terzo posto il Qatar ha avuto ragione della Cina (Foto credit AVP).