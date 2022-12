Superlega, la prima di ritorno inizia come l'andata: ko con Cisterna

La prima di ritorno è la fotocopia della prima di andata. La Powervolley Milano cede alla Top Volley Cisterna per 3-. I meneghini non riescono a ottenere il bottino da tre punti in terra pontina, battuti per mano degli uomini di Soli per 3-1. Gara amara per Piano e compagni: il secondo confronto stagionale con Cisterna non premia l’impegno del team guidato da coach Piazza, che deve arrendersi al termine di una battaglia sportiva che vede sorridere gli avversari. Non è arrivata così quella vittoria a fine partita che avrebbe permesso di acquisire i primi punti importanti nel girone di ritorno. Gli uomini di coach Piazza hanno fatto fatica a dare una svolta al match, dall’altra parte del campo Milano ha trovato una Cisterna grintosa, che non ha mai mollato la presa ed è riuscita a mettere pressione alla corazzata milanese già in difficoltà. L’opposto croato, Dirlic, è stato una vera e propria spina nel fianco per l’Allianz Powervolley, nominato mvp del match, ha inflitto all’Allianz 28 punti (in 4 set) con il 48% in attacco e 5 muri. Ma la squadra pontina ha certificato il proprio successo nei numeri: 16 muri a 11 di Milano, 5 ace a 3, ma soprattutto una squadra che ha difeso con le unghie e con i denti e rigiocato numerosissimi palloni. Reset necessario ora per il gruppo capitanato da Matteo Piano: dopo una partita così l’unica opzione è ripartire, ritrovando l’intensità e l’attitudine che ha contraddistinto finora il gruppo, con la consapevolezza di aver giocato un match non ai livelli della vera Milano, soprattutto al servizio dove si certificano alla fine 21 errori. I meneghini potranno dimostrarlo a Santo Stefano dove l’Allianz Cloud aprirà le porte al derby con Monza.

"Sono felice di essere tornato in campo, - ha detto Loser - sono stato fuori tre settimane e tornare alza il morale. Non abbiamo disputato un’ottima gara, soprattutto al servizio e in attacco dove abbiamo commesso molti errori, oggi non siamo riusciti a fare il nostro gioco. Era un match importante perché in classifica siamo tutti vicini, soprattutto con Cisterna che era dietro di noi; adesso è doloroso ma dobbiamo continuare a lavorare e dobbiamo farlo come squadra gara dopo gara. Oggi possiamo essere tristi e arrabbiati, di sicuro riguarderemo la partita per vedere gli errori commessi, ma domani dobbiamo iniziare a pensare al prossimo incontro e migliorare ogni giorno".

Top Volley Cisterna - Powervolley Milano: 3-1 (25-21, 20-25, 25-23, 25-20)

Cisterna: Mergarejo 1, Lawrence, Bonacchi, Vitelli 8, Loser 9, Patry 19, Piano 2, Ishikawa 15, Porro 1, Pesaresi (L), Ebadipour 11. Non entrato: Colombo, Fusaro. Allenatore Piazza.

Cisterna: Zingel 6, Catania (L), Kaliberda 9, Sedlacek 11, Dirlic 28, Rossi 6, Staforini, Baranowicz 1, Bayram 2, Gutierrez 5. Non entrato: Zanni, Mattei. Allenatore Soli.