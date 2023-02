Coppa Italia, Milano si fa rimontare e perde: è Trento ad andare in finale

Lo stesso appuntamento di sette giorni fa e lo stesso risultato. La Powervolley Milano cede al tie break contro Trento e chiude così il suo percorso in Coppa Italia. La finalissima sarà fraTrento appunto e Piacenza.

La squadra di Piazza era avanti 2-0, poi si è fatta rimontare e non ha saputo chiudere al tie break.

"Abbiamo giocato bene i primi due set poi, - ha commentato Porro - è calata la battuta ed anche il cambio palla non è stato più efficace. Ci manca veramente poco per arrivare a Trento, sapevamo che in una partita secca poteva succedere di tutto. Ora testa al campionato per un piazzamento importante nella griglia playoff".

Itas Trentino – Allianz Milano 3-2 (33-35, 22-25, 25-19, 25-16, 15-9)

Itas Trentino: Sbertoli 5, Lavia 11, D’Heer 3, Kaziyski 27, Michieletto 23, Podrascanin 9, Nelli 2, Lisinac 1, Dzavoronok 1, Laurenzano (L). N.E. Pace, Berger, Cavuto, Depalma. All. Lorenzetti.

Allianz Milano: Porro 2, Ishikawa 21, Loser 13, Patry 14, Mergarejo Hernandez 15, Vitelli 6, Piano 3, Ebadipour 6, Pesaresi (L), Lawrence 0. N.E. Colombo, Bonacchi, Fusaro. All. Piazza.