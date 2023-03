Superlega playoff, Milano fa paura a Perugia ma non porta a casa il risultato

Esce sconfitta dal Pala Barton l’Allianz Powervolley Milano in gara 3 dei quarti di finale playoff scudetto. La squadra di coach Piazza spaventa la Sir Safety Susa che vince in rimonta 3-1 con i parziali 22-25, 28-30, 18-25, 20-25. Non riesce il bis ai meneghini che, dopo aver sovvertito il pronostico in gara 2 all’Allianz Cloud vincendo al tie break, si devono piegare alla forza del team perugino. Ottima prova per l’Allianz Powervolley, che ha messo in difficoltà i diretti concorrenti, lottando ad armi pari, ma non riuscendo nell’impresa di conquistare una vittoria che avrebbe consegnato il sorpasso nella serie.

Giocare a viso aperto, mettere in campo tutte le proprie energie e tentare nuovamente il colpaccio: è scesa così in campo l’Allianz Powervolley nel terzo confronto con Perugia per la conquista della semifinale scudetto. Caricati dall’exploit di gara 2, i meneghini hanno affrontato con grande temperamento una squadra forte e compatta come la Sir. A parlare, alla fine, è stato il campo, che ha premiato nel risultato gli umbri, ma che ha evidenziato una Milano che ha dato del filo da torcere alla formazione guidata da coach Anastasi, soprattutto nel primo e nel secondo set, che ha trovato in Plotnytskyi (MVP del match con 19 punti) e Rychlicki le armi letali per la retroguardia lombarda. Nonostante ciò Milano non è mai apparsa intimorita, forte anche della prova di mercoledì scorso, ed ha giocato al meglio delle proprie possibilità, salvo poi calare d’intensità dopo il secondo set (avanti 19-23 Piano e compagni hanno subito la rimonta a quota 24 e perso il set 30-28) cambiando così l’inerzia del match. Nonostante la sconfitta, il tecnico meneghino riporta a Milano, oltre alla grande prova di squadra, ancora un clamoroso Ishikawa (17 punti). 12 i sigilli di Patry, 9 con 5 muri vincenti per capitan Piano. Ora il tutto si sposta a domenica 2 aprile, gara 4 tra le mura amiche dell’Allianz Cloud, dove gli uomini di coach Piazza avranno solo questa possibilità per allungare la serie alla decisiva gara 5 per il passaggio del turno.

"Abbiamo controllato la partita fino alla fine del secondo set, - ha detto Patry - siamo stati sempre in vantaggio mettendo loro una grande pressione, la sentivano. Peccato non aver vinto quel secondo set, secondo me la chiave della partita. Infatti dopo averlo perso è cambiato tutto, non siamo riusciti a ritrovare il nostro gioco, l’abbiamo subita come se avessimo ricevuto uno schiaffone. È difficile recuperare, anche se siamo stati sempre lì, non eravamo sotto di 10 punti, ma l’energia aveva cambiato campo. Dobbiamo ripartire senza smettere di giocare come abbiamo fatto fino ad ora, è un peccato soprattutto per il secondo set. Gara 4? Mi aspetto una grande partita, sarà l’ultima nostra chance di vincere contro una bella e grande squadra come Perugia, per giunta in casa nostra, sarà una bella opportunità per giocare una bella gara, divertendoci , e anche per cercare la vittoria. Lo possiamo fare, l’abbiamo già dimostrato la scorsa gara, ma anche oggi. Siamo una squadra che non molla mai".

Perugia - Milano: 3-1 (22-25, 30-28, 25-18, 25-20)

Sir Safety Susa Perugia: Giannelli 4, Herrera, Rychlicki 20, Leon 2, Russo 7, Colaci (L), Flavio 10, Semeniuk 10, Plotnytskyi 19, Ropret. N.e.: Solé, Piccinelli (L), Cardenas, Mengozzi. All. Anastasi.

Allianz Powervolley Milano: Mergarejo 6, Vitelli, Fusaro, Loser 8, Patry 12, Piano 9, Ishikawa 17, Porro 4, Pesaresi (L), Ebadipour 5. N.e. Lawrence, Bonacchi, Colombo (L). All. Piazza.