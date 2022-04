Superlega playoff, Milano lotta per cinque set ma cede a Modena: addio scudetto

Squadra in casa

Squadra in casa Powervolley Milano

Una lotta di carattere lunga cinque set, ma la corsa allo scudetto si spegne fra le mura di casa. La Powervolley Milano perde 2-3 in casa contro Modena e ora in palio c'è soltanto il play off quinto posto.

Il primo set è tutto di Milano; dopo il 2-2 iniziale la squadra di Piazza mette la freccia fino alla fine. Il primo allungo è per il 7-4, Modena accorcia 9-8 ed è vicinissima anche per il 13-12, poi arriva un minibreak che vale il 20-14 che di fatto chiude il set. Finale: 25-17.

Il secondo set è la fotocopia del primo, ma a colori opposti. Dopo il 2-2 Modena sigla il 2-5 e Milano accorcia 4-5. Freccia di nuovo ed è 9-13, poi 12-17 e il finale è 14-25.

Sono set a intermittenza, punto a punto 7-6; Milano allunga 10-7, e la massima distanza vale il 16-12. Modena ricuce e pareggia 18-18, da qui è punto a punto con Milano a portarsi in vantaggio nel match: 25-22.

Modena è spalle al muro e risponde presente (5-8), Milano non trova il modo di accorciare (9-15) e a nulla serve la pausa di Piazza. Il set è tutto ospite: 18-25.

Quinto set da cardiopalma con Modena a scappare sull'8-11 e poi sul 9-13. Milano riapre i conti sul 13-13 e sono brividi. Finale 13-15.

Allianz Milano - Leo Shoes PerkinElmer Modena 2-3 (25-17, 14-25, 25-22, 18-25, 13-15)

Allianz Milano: Porro 5, Patry 13, Piano 4, Mosca 8, Ishikawa 18, Jaeschke 20, Pesaresi (L) 1, Romanò 7, Staforini 0, Daldello 0, Maiocchi 0. N.E. Chinenyeze. All. Piazza.

Leo Shoes PerkinElmer Modena: Mossa de Rezende 2, Abdel Aziz 14, Leal 23, Ngapeth E. 21, Stankovic 9, Mazzone 8, Rossini (L), Gollini (L), Van Garderen 0, Sala 0, Sanguinetti 0. N.E. Salsi, Ngapeth S. All. Giani.