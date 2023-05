Superlega playoff terzo posto, Milano spalle al muro contro Piacenza

Non si riscatta l’Allianz Powervolley che cede in gara sue dei playoff terzo posto superlega con la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Il severo 3-0 davanti al pubblico dell’Allianz Cloud non restituisce la battaglia combattuta andata in scena nel palazzetto milanese, ora la serie vede sempre al comando gli uomini di Botti, con Piano e compagni che avranno sabato l’ultima possibilità di prolungare la serie.

Non fa sconti la Gas Sales Bluenergy Piacenza che si aggiudica il match contro l’Allianz Milano in tre set (24-26, 19-25, 23-25), e travolge i meneghini di fronte al pubblico dell’Allianz Cloud. Il fattore campo non è resistito in Gara 2 al termine di un incontro differente da quello andato in scena al PalaBanca; lo ha vinto Piacenza perché ha saputo avere i nervi saldi nei momenti decisivi, anche nel primo set quando inseguiva i padroni di casa 21-17, rimontando 24-26. Nel corso dei successivi parziali, in cui spesso i meneghini sono riusciti a risalire la china, soprattutto nel terzo dove in svantaggio 12-16 si sono ritrovati 23 pari, le redini del gioco sono sempre state in mano agli ospiti emiliani. A guidare il successo verso il 0-3 che porta la squadra di Botti avanti 2-0 nella serie uno strepitoso Leal (MVP del match), ma anche un Romanò sempre decisivo. Milano ha scontato un po’ l’amarezza del primo set dove è stata sempre in vantaggio, i milanesi non riescono a trovare la chiave per capitalizzare i punti decisivi del match, nonostante un ottimo Piano a muro (4 a segno) e la regia di Porro.

"È un 3 a 0 un po’ falso, nel senso che il primo set eravamo avanti e dovevamo chiuderlo, sappiamo che loro sono bravi a rientrare, anche sulla palla alta sono incredibili. Poi nel secondo abbiamo avuto qualche difficoltà,- ha detto Porro - loro sono cresciuti in battuta e il terzo set invece l’abbiamo ripreso noi, poi abbiamo buttato via qualche occasione soprattutto sul finale di set e questo ci è costato caro. Sappiamo che loro sono una squadra incredibile ma noi non siamo da meno, l’abbiamo sempre dimostrato e vogliamo dimostrarlo anche in Gara 3, perché per noi non è finita qua. Lo spirito secondo me oggi è stato molto meglio di quello di sabato, perché comunque era una partita in casa e il nostro pubblico quest’anno ci ha regalato veramente tante emozioni e sicuramente noi le abbiamo regalate a loro. Volevamo fare qualcosa di più, l’abbiamo fatto sicuramente ma ci è mancata forse quella qualità in più che abbiamo messo nelle altre partite e oggi non abbiamo messo".

ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: 0-3 (24-26, 19-25, 23-25)

Allianz Powervolley Milano: Mergarejo 7, Lawrence 4, Bonacchi, Fusaro, Loser 6, Patry 4, Piano 8, Ishikawa 11, Porro4, Pesaresi (L), Ebadipour. N.e. Vitelli, Colombo (L). All. Piazza.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Recine, Gironi, Brizard 5, Lucarelli 13, Leal 14, Scanferla (L), Simon 9, Romanò 15, Caneschi 3. N.e.: Basic, Hoffer (L), Alonso, Cester, De Weijer. All. Botti.