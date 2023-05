Superlega playoff terzo posto, Milano chiude la stagione dopo tre sconfitte con Piacenza

L’Allianz Powervolley Milano cede 3-0 con i padroni di casa del PalaBanca di Piacenza. 25-19, 28-26, 25-21 i parziali di una gara difficile per la metà campo dei meneghini che non riescono ad allungare la serie della finale playoff terzo posto.

Parte bene Milano che si porta in vantaggio nel primo set 7-11, vantaggio che viene azzerato dai padroni di casa del PalaBanca che sul punteggio di 11-14 mettono a segno un parziale di 12-3 (23-17), il mix tra i tanti errori dei meneghini e la lucidità degli uomini di botti fa terminare la frazione 25-19 a favore degli emiliani. Nonostante le difficoltà iniziali, Piano e compagni riescono ad accumulare vantaggio nella seconda frazione, sembra in difficoltà Piacenza, ma con degli ottimi Lucarelli e Simon, la Gas Sales annulla il vantaggio lombardo chiudendo il set ai vantaggi 28-26. Inizia con il break Milano il terzo set, ma la situazione viene ancora capovolta dalla Gas Sales che con il doppio vantaggio procurato da Romanò scrive il monologo del set e del match chiudendo 25-21.

Lucida e decisa la squadra di coach Botti, contro una Milano che non si può dire che non ci abbia provato ma che ha sofferto questa serie pagando l’enorme spesa dei Play Off Scudetto. Ad ogni modo, a prescindere il risultato di stasera, Milano si porta a casa il quarto posto assoluto nel Campionato Italiano Superlega Credem Banca e di ritornano inEuropa la prossima stagione per la CEV Cup.

"È una partita in cui non abbiamo fatto bene, - ha detto Ishikawa - purtroppo è andata così e ora la stagione è finita. Abbiamo fatto però una bellissima stagione e c’è rammarico perché sicuramente potevamo fare meglio e giocare meglio, ma sono comunque contento. Adesso devo andare a giocare in nazionale e poi ritorno qui. La prossima stagione dobbiamo fare ancora meglio, un po’ di più rispetto a quello che abbiamo fatto quest’anno".

Piacenza-Milano: 3-0 (25-19, 28-26, 25-21)

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Recine, Gironi, Alonso, Brizard, Lucarelli 14, Leal 16, Scanferla (L), Simon 8, Romanò 16, Caneschi 3. N.e.: Basic, Hoffer (L), Cester, De Weijer. All. Botti.

Allianz Powervolley Milano: Mergarejo 7, Bonacchi, Vitelli, Fusaro, Loser 8, Patry 12, Piano 4, Ishikawa 3, Porro 4, Pesaresi (L), Ebadipour. N.e. Lawrence, Colombo (L). All. Piazza.