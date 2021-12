Powervolley Milano di nuovo in campo dopo lo stop dovuto al Covi: sfida con Trento

Dopo tre settimane senza partite è ora di tornare in campo per la Powervolley Milano. La formazione di coach Piazza, che si è trovata ad affrontare il Covid, sarà di nuovo in campo fra le mura di casa dell'Allianz Cloud giovedì 30 dicembre alle 20.30 per affrontare Trento nella sfida che vale il recupero della 12esima giornata.

Proprio quella domenica era stata rinviata la partita causa positività di alcuni elementi del gruppo squadra; per questo motivo è stata rinviata anche la sfida della 13esima giornata contro Taranto e poi è capitato il turno di riposo con la prima giornata di ritorno.

Dopo Trento Milano giocherà il prossimo 12 gennaio il recupero con Taranto.