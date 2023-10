Superlega, Jesi Cup per la Powervolley. Porro out per infortunio

Ultimo impegno pre stagionale. La Powervolley Milano sarà protagonista ogg e domani, 14 e 15 ottobre, alla Jesi Cup insieme a Civitanova, Olympiakos e Verona. Formazione al completo tranne Paolo Porro, out per infortunio: gli esami clinico-strumentali hanno hanno evidenziato una lesione del retto femorale della coscia sinistra. Il palleggiatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e verrà rivalutato nel corso delle prossime settimane.

A Jesi Milano giocherà alle 17.30 contro Verona, alle 20.30 saranno in campo le altre due avversarie e poi domenica alle 15 la finalina, alle 18 la finale.

La formazione sarà poi impegnata con la presentazione ufficiale prevista per lunedì mattina, 16 ottobre, in Torre Allianz e nel pomeriggio in piazza Duomo, a Milano.