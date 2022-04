Superlega, Milano pronta a giocarsi il quinto posto playoff: in palio la Cev Challenge Cup

Cinque appuntamenti, il primo in assoluto contro Monza fra le mura di casa. La Powervolley Milano è pronta a tornare in campo per conquistare un posto in Cev Challenge Cup, la competizione che Milano ha vinto nella passata stagione ottenendo così il primo titolo della storia. Si gioca in anticipo, sabato 16 alle 20.30 a Milano. Cinque in tutto gli appuntamenti: si gioca un girone di sola andata, a cui seguiranno semifinali e finale in gara secca, con il calendario della pool che è stato compilato secondo il criterio del girone di sola andata “a orologio”.

"Giochiamo questi play off 5° posto con tutte le nostre energie, - ha detto Nicola Daldello - per riuscire ad arrivare in fondo, questo è il nostro obiettivo. Affrontiamo Monza che è una squadra che sta giocando molto bene, che ha fatto un finale di campionato in crescendo e che ha vinto la Coppa CEV. Noi scenderemo in campo per iniziare questo girone con una vittoria, giocandoci le nostre carte. Sappiamo che loro punteranno molto sulla battuta, ma noi stiamo bene, abbiamo un buon livello di gioco e contiamo di fare una bella prestazione di squadra. In queste due settimane senza gare abbiamo lavorato per recuperare un po’ le energie, ci siamo allenati bene e siamo pronti per affrontare questo match".