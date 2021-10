Powervolley Milano, la partenza da big con Piacenza non basta: sconfitta la tie break

Una partenza mostruosa, poi una battaglia giocata in rimonta e portata fino al tie break. Nell’anticipo della terza giornata di campionato la Powervolley Milano conquista un solo punto contro Piacenza perdendo al tie break 3-2 (16-25; 25-21; 26-24; 20-25; 15-6).

“Abbiamo giocato molto bene nel primo set, poi abbiamo avuto una serie di alti e bassi negli altri quattro senza essere in campo con il giusto atteggiamento avuto nel primo, - ha commentato Patry, autore di 14 punti per Milano – peccato perché credo che avremmo potuto vincere, al tie break, ma anche 3-1 o 3-0. Ora facciamo in modo di trasformare questa frustrazione in grinta per arrivare in campo nel modo giusto per la prossima gara”.

Il primo set è stato davvero senza storia, con Milano a portarsi prima sul 4-12 e poi in un amen proprio con Patry sul 7-19. Una battaglia finita 16-25. Molta più battaglia nel secondo set, on uno scambio punto a punto fino al 15-15 e con Piacenza a scappare di due lunghezze sul 22-20. Finale: 25-21. Stesso film nella terza frazione, con le squadre a contendersi pochissime lunghezze di vantaggio un po’ a testa (9-13 per Milano, poi 17-15 per Piacenza). Si va ai vantaggi: 26-24.

Protesta in avvio di quarta frazione, cartellino rosso per entrambi i coach (1-2). Milano questa volta riesce a tenere il vantaggio, mai molto ampio, ma adatto per arrivare alla vittoria con il muro di Chinenyeze per il 20-25.

Stern sale in cattedra nel set più corto, mette a terra due ace e rivela quale sarà l’andamento di tutta la frazione. Sull’8-2 arriva qualche cambio per Milano, ma la situazione non cambia, corre di nuovo Stern e Antonov sigla il 15-6.