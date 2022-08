Superlega, la Powervolley Milano ha dato il via al lavori

È ufficialmente scattata oggi, giovedì 18 agosto, la nuova stagione dell’Allianz Powervolley Milano. La squadra milanese si è ritrovata al centro sportivo di Cornaredo per iniziare il nuovo lavoro in vista del campionato 2022 – 2023.

Saluti tra nuovi compagni e visite mediche di rito hanno caratterizzato il ritrovo del gruppo a ranghi ridotti. Con coach Roberto Piazza ancora impegnato con la sua Olanda in vista del Mondiale così come lo scoutman Paolo Perrone con la Francia, mancano all’appello ancora i vari Ebadipour, Loser, Ishikawa, Patry e Mergarejo, tra impegni con le rispettive nazionali. Si sono così ritrovati oggi capitan Piano e Pesaresi insieme al giovane Porro e al nuovo innesto del calibro di Marco Vitelli, ai giovani promossi in prima squadra Bonacchi e Colombo che, sotto la guida del neo vice coach Nicola Daldello e del preparatore Giovanni Rossi insieme al fisioterapista Marco Rampazzo, hanno iniziato la prima “sgambata” ufficiale della stagione.

L’obiettivo di questi primi giorni di preparazione sarà quello di mettere energia nei muscoli ed iniziare, a tutti gli effetti, la nuova stagione dell’Allianz Powervolley a Milano. Una stagione che si preannuncia spettacolare e competitiva, emozionante ed avvincente in cui Allianz Powervolley Milano proverà, con tutte le sue forze, ad alzare l'asticella dei traguardi da raggiungere.