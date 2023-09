Superlega, Milano sarà protagonista al torneo internazionale di Jesi

"Jesi Volley Cup – La sfida dei Campioni" è il torneo internazionale cui la Powervolley Milano prenderà parte i prossimi 14 e 15 ottobre, esattamente una settimana prima dell'avvio di campionato di Superlega. La Città di Jesi si accenderà con due giorni di pallavolo di altissimo livello. A disputarsi il trofeo con Allianz Milano ci saranno: Lube Civitanova, Rana Verona e la vincitrice del campionato greco Olympiakos Piraeus.

La prevendita è già aperta e l’obiettivo degli organizzatori di JV Sport e del Comune di Jesi è creare una splendida cornice di pubblico al Pala Triccoli, impianto da oltre 4mila posti per questa prima edizione della "Jesi Volley Cup".

"Siamo davvero contenti di poter partecipare a un evento di così alto livello in una città che vanta una grande cultura sportiva e campioni che hanno dato lustro all’Italia nel mondo" commenta il coach milanese Roberto Piazza. Jesi, che nel volley femminile ha più volte sfiorato lo scudetto in passato, ha infatti dato i natali a tre delle fiorettiste più vincenti di tutti i tempi: Valentina Vezzali, Giovanna Trillini ed Elisa Di Francisca, oltre che al campione olimpico Stefano Cerioni e a due miti del calcio come Roberto Mancini (penultimo ct azzurro) e l’ex portiere Luca Marchegiani.

"Per noi sarà il impegno vero e un test importante perché a pochi giorni dal campionato avremo la necessità di conoscerci meglio e mettere subito in campo i giocatori rientrati dalle qualificazioni olimpiche – prosegue Piazza – Si tratterà delle prime due sfide di altissimo livello alle quali ci rapportiamo. A Jesi dobbiamo iniziare a capire chi siamo e a vivere di squadra" conclude il coach meneghino.

Già deciso il programma con sabato 14 ottobre la prima semifinale alle 17.30 e la seconda alle 20.30. Domenica 15 alle 15.00 la Finale per il 3° posto e alle 18.00 la Finalissima per tutte le info www.jvsport.it