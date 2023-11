Superlega, Milano finalmente rompe il ghiaccio e Melgarejo si sposa

Squadra in casa

Squadra in casa Powervolley Milano

La quarta giornata è di grande festa. Fra le mura di casa dell'Allianz Cloud la Powervolley Milano rompe finalmente il ghiaccio e conquista i suoi primi tre punti in Superlega per la stagione 23/24. Contro la Lube finisce 3-0. Una festa che però è doppia perchè serve infatti a festeggiare anche Melgarejo: l'atleta milanese ha fatto nei giorni scorsi la proposta di matrimonio alla compagna, e atleta lei stessa, Agostina Soria. All'ombra del Duomo (non avrebbe potuto scegliere luogo migliore) Agostina ha detto naturalmente sì.

Sono tre punti d'oro per la squadra di Piazza che raggiune il decimo posto in classifica e a 4 punti con lei ci sono anche Padova e Modena e appena sopra a 5 Cisterna e Civitanova. Nel turno infrasettimanale previsto per mercoledì 15 servirà una prova perfetta alla squadra che incontra la vice capolista Trento.