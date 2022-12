Superlega, che Milano contro la Lube: conquistata la Final Four di Coppa Italia

Una risposta da 10 e lode al momento decisamente no che sta affrontando in campionato. La Powervolley Milano con grande determinazione batte 1-3 la Lube Civitanova e strappa il pass per le Finle Four di Coppa Italia che si terranno a febbraio a Roma.

La formazione di coach Piazza, dopo la prestazione negativa nel week end contro Milano, dà una risposta alle parole del presidente Fusaro che proprio ieri, 28 dicembre, aveva parlato di fiducia a squadra e staff.

La partita dei quarti di finale dura quattro set, nel primo Milano prende le misure e domina negli altri tre. L'avversaria in semifinale sarà Trento, dall'altra parte ci saranno Piacenza e Perugia.