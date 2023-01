Superlega, la Powervolley Milano gioca una gran partita e batte Modena

Terzo successo consecutivo per l’Allianz Powervolley che batte con determinazione Modena per 3-1. La formazione di Piazza ha ceduto soltanto nel primo set e poi si è sempre imposta. "Abbiamo battuto una squadra molto forte, siamo contentissimi. Abbiamo perso il primo set dove non abbiamo giocato male, - ha detto Ishikawa, autore di 20 punti - infatti nel proseguire della gara abbiamo continuato per quella via, set dopo set, in un crescendo. Poi abbiamo lavorato molto bene questa settimana e siamo riusciti a dimostrarlo in campo".

Salgono a quota 23 punti in classifica Piano e compagni che trovano l’en plein in stagione contro Modena. Due partite ed altrettante vittorie sui gialloblu per l’Allianz Powervolley. Il match si chiude in 4 set in poco più di 2 ore di gioco. Guidata da una buona prova di Porro in regia, la squadra di Piazza trova conferme nel duo Mergarejo-Ishikawa (47 punti in due) e un muro invalicabile nella coppia di centrali che portano in dote 11 punti in due a rete. Match intenso, con Milano che si lascia sfuggire nel primo set la possibilità di portarsi subito in vantaggio sugli emiliani, con la squadra che poi ha saputo ritrovarsi nel secondo vinto ai vantaggi (30-28) e allungare il passo su una Modena che per troppi tratti è rimasta inerme. Performance di rilievo ancora una volta per il martello giapponese che prosegue la scalata aggiudicandosi meritatamente il premio di MVP del match con 20 punti a referto. Si chiude così nel migliore dei modi la settimana Milano che davanti al numeroso pubblico meneghino (3028 spettatori) trova la seconda vittoria casalinga, sfatando il tabù dell’Allianz Cloud (2 sole partite vinte in casa), centrando un successo pieno che consentirà alla squadra di recuperare l’energia per immergersi in un’altra settimana stimolante per preparare la trasferta scaligera.

Milano - Modena: 3-1 (23-25, 30-28, 25-18, 25-21)

Allianz Powervolley Milano: Mergarejo 17, Lawrence 1, Bonacchi 0, Fusaro 0, Loser 13, Patry 14, Piano 5, Ishikawa 20, Porro 2, Pesaresi (L), Ebadipour 1. N.e: Colombo (L):. All. Roberto Piazza.

Valsa Group Modena: Bruno 5, Marechal 1, Sanguinetti 4, Stankovic 8, Ngapeth 9, Sala 5, Lagumdzija 14, Bossi 4, Salsi 0, Rossini (L), Rinaldi 22. N.e: Gollini (L), Krick, Malavasi. All. Andrea Giani.