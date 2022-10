Superlega, Milano rincorre e sorpassa: battuta Modena al tie break

Sotto 2-1, brava a rimontare per andar al tie break e poi una quinta frazione giocata con tanta energia e fame di vittoria. La Powervolley Milano torna da Modena con una bella vittoria 2-3.

Il primo set è equilibratissimo fino all’11 pari, è Milano a scappare sul 13-18 ed è pausa per Giani; Modena continua a stare in scia, è brava a pareggiare proprio nel finale (23-23). Il punto a punto premia i padroni di casa: 26-24.

E’ ancora Milano a mettere la freccia dopo un avvio di equilibrio (7-7). Con Piano e compagni è 9-14, Modena questa volta fatica a recuperare e la Powervolley chiude con energia: 21-25.

Riparte di slancio Modena (8-5) e pausa per Milano. Dopo un lungo scambio è vantaggio casalingo (15-11), Lagumdzija va per il 16-13 e poi il tabellone segna 18-13. Milano però rimonta (21-18). Il brivido per Modena dura poco, dal 24-20 è vittoria per il 25-21.

Di nuovo punto a punto, fino al 16 pari, poi Modena sembra intenzionata a chiudere (16-20) con due ace in fila di Lagumdzija. Milano ha pronta di nuovo la rimonta ed è 21 pari. La chiude Patry 25-23.

Il tei break è un punto a punto di alta tensione, Modena di fatto si trova sempre a rincorrere. Sull’11-14 arrivano tre grandi giocate che valgono per il 14 pari. Chiude Milano 14-16.

Modena non giocherà la quinta partita di campionato perché martedì sarà impegnata con la Supercoppa. Il turno contro Perugia sarà giocato a novembre.