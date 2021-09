Allianz Milano, secondo test amichevole: buoni spunti contro Modena

Buoni spunti anche per il secondo match amichevole della Powervolley Milano, che ha ospitato la Leo Shoes PerkinElmer Modena. Il risultato finale fa sorridere gli avversari per 1-3 con i parziali 25-19, 18-25, 15-25, 22-25, ma gli spunti sono positivi per il gruppo guidato dall'assistant coach Camperi.“È stato un buon test che ci ha permesso di lavorare sullo fondamentali di squadra, in una fase in cui l’esiguo numero in palestra non ci permette di fare normalmente” ha detto il tecnico.

Quattro in totale i set disputati con il primo chiuso da Milano in maniera agevole per 25-19, mentre la seconda frazione che ha visto Milano abbassare il suo ritmo, concendendo a Modena la conquista del set per 18-25. Il terzo game è stato vinto ancora dagli emiliani (15-25), mentre l’ultimo parziale dopo un agguerritissimo finale, la spunta di nuovo la formazione ospite per 22-25 ponendo fine all’allenamento congiunto.