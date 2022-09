Superlega, Powervolley Milano al gran completo per la presentazione ufficiale

Allianz e Allianz Powervolley Milano hanno presentato oggi, lunedì 26 settembre, il nuovo volto della squadra 2022/2023 presso la Torre Allianz, quartier generale del Gruppo assicurativo-finanziario che è Title Sponsor della squadra maschile di pallavolo meneghina. La presentazione ufficiale si è svolta al 47° piano della Torre Allianz, alla presenza della stampa e dei partner/sponsor, con gli interventi del Presidente del club sportivo Lucio Fusaro, accompagnato dalla squadra al completo, del Coach Roberto Piazza e del Direttore Generale di Allianz S.p.A. Maurizio Devescovi.

Relatori e ospiti illustri a rappresentare le istituzioni politiche e sportive del territorio: Martina Riva, Assessore dello Sport del Comune di Milano, Marco Riva, Presidente del Comitato Regionale Coni Lombardia, Piero Cezza, Presidente di Fipav Lombardia, Massimo Achini, Presidente del Csi, e Lorenzo Lamperti, Direttore Generale di Milanosport. Moderatori d’eccezione per un parterre così ricco di ospiti, le due voci distinguibili di Radio LatteMiele, partner radiofonico della società meneghina, Anna Patti e Andrea d’Agostino.

L’accordo di partnership tra Allianz e la Powervolley Milano risale al giugno del 2019, trovando conferma nel sodalizio di questi anni anche per le prossime tre stagioni. Intervenendo alla presentazione della squadra, Lucio Fusaro, Presidente di Allianz Powervolley Milano, ha sottolineato: "La squadra di questa stagione è stata costruita con l’obiettivo di migliorare i già molto buoni risultati della passata stagione. Abbiamo cercato di dare allo staff tecnico un gruppo con un valore medio più alto, con una panchina più lunga per effettuare più rotazioni e supplire a eventuali infortuni senza pagare troppo le conseguenze; quindi, è naturale pensare che la volontà e la voglia siano quelle di migliorare rispetto alla passata stagione, ovviamente confrontandoci con tante squadre che si sono rinforzate con degli investimenti economici veramente importanti. Lo zoccolo duro della nostra squadra è rimasto, mi viene da pensare che i nostri giocatori sono migliorati, poi parlerà il campo. Quest’anno non avremo turni infrasettimanali, quindi avremo modo di prepararci settimana dopo settimana per ogni singola gara. L’obiettivo è la solita qualità di Milano che ogni anno fa degli scatti eccellenti: la nostra idea è quella di posizionarci tra le prime squadre. Dovremo essere bravi noi a coinvolgere il pubblico, siamo molto soddisfatti della campagna abbonamenti. Ogni volta che mi chiedono previsioni, io ricordo dove eravamo solo un anno fa: quando avevamo ancora paura ad andare a vedere una partita, avevamo il pubblico contingentato, una situazione che non ci consentiva di vedere ancora nitida la via d’uscita. Ora diciamo che siamo quasi alla normalità, sarà il primo vero anno al 100% su Milano, sarà nostro compito far innamorare il pubblico e portarlo all’Allianz Cloud".

L’evento in Torre Allianz, che ha visto presente la squadra al gran completo, con giocatori e staff tecnico, è stato anche l’occasione per presentare sia la nuova maglia di gioco dell’Allianz Powervolley Milano con l’official technical partner Errea, sia i risultati delle squadre giovanili dei Diavoli Powervolley che si confermano anno dopo anno come uno dei settori più floridi della penisola, tra questi sono stati premiati i Campioni d’Italia Under 15 e Junior League, rappresentati dai due capitani e dai rispettivi coach.