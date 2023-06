Serie A1 femminile, Lega Volley Summer Tour: la Vero Volley Milano difende la Coppa Italia e il Campionato

E’ tutto pronto per l’esordio stagionale della Vero Volley Milano nel Lega Volley Summer Tour 2023, la manifestazione estiva di Sand Volley 4X4 organizzata dalla Lega Volley Femminile, che partirà dal 1° luglio da San Benedetto del Tronto (in palio la 17ma Supercoppa Italiana) per spostarsi a Riccione (8-9 luglio con la 23ma Coppa Italia) e terminare il 15-16 luglio a Lignano Sabbiadoro con l’assegnazione del 28mo Campionato Italiano.

Le milanesi sono alla sesta partecipazione nella competizione dopo quelle del 2015, 2017, 2018, 2019 e 2022, per provare ad alzare i Trofei: la Coppa Italia e il Campionato già conquistati la passata edizione, la supercoppa nel 2019. La squadra sarà guidata dall’assistente di Marco Gaspari della squadra indoor, Luca Bucaioni.

Oltre alla Vero Volley Milano ci saranno altre cinque formazioni, tre di Serie A1 e due di Serie A2, con quattro conferme e due novità rispetto alla scorsa estate: la Motorola Busto Arsizio, la Stabili Casalmaggiore (campionessa in carica di Supercoppa) e la Megabox Vallefoglia (all’esordio nella competizione estiva); la Valsabbina Millenium Brescia e BVT Picco Lecco (al suo esordio).

Le novità e le rose dell’edizione 2023 verranno annunciate all’interno della Live di Presentazione dell’evento, che si terrà in streaming giovedì 29 giugno alle ore 11.