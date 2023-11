Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano non vuole più fermarsi

Sono passati soltanto diciotto giorni quando Conegliano ha rovinato la festa agli oltre dodicimila del Forum di Assago. Da allora tutto e cambiato: l'Allianz Vero Volley Milano non ha più sbagliato un colpo andando a vincere sette partite consecutive tra campionato e Champions League, ultima in ordine di tempo quella del recupero con Chieri, sepolta senza appello per tre set a zero.

Anche la classifica ne ha tratto giovamento: le rosa hanno approfittato dell'occasione di superare Scandicci ed attestarsi al terzo posto ad una sola lunghezza da Novara, seconda. Marco Gaspari dunque è stato abile a serrare le fila e a compattare un gruppo che fino al match del 5 novembre aveva dimostrato ben più di una defaillance.

Nessuna voglia di fermarsi ora: domenica alle 17 Orro e compagne saranno ospiti al PalaTiziano della Roma Volley Club: l'obbiettivo di acciuffare la piazza d'onore è più che mai chiaro già dalla prossima partita. Il girone di andata volge al termine e posizionarsi più in alto possibile sarà fondamentale anche in prospettiva Coppa Italia.

I protagonisti del recupero

Tra le migliori del match dell'Opiquad Arena c'è la centrale Laura Heyrman che commenta la prova della squadra: "E' stata una vittoria di squadra, siamo entrate in partita con una concentrazione altissima che siamo riuscite a tenere per tutta la durata del match. Non è stata la loro miglior gara, ma siamo state brave a spingere dall’inizio alla fine. Dobbiamo sempre tenere questa continuità, visto il periodo che abbiamo davanti a noi, giocando sempre di squadra".