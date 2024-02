Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano si tiene stretto il suo capitano

Alessia Orro - Allianz Vero Volley Milano: un matrimonio destinato a proseguire ancora per molto. La società del Consorzio ha ufficializzato in data odierna il rinnovo del contratto che lo legherà ad essa fino al 30 giugno 2026.

A tre giorni dal big match di Conegliano il club rosa ha dunque voluto dare un segnale: il chiaro intento è continuare a crescere e tutto questo non può che passare dalla conferma dei pezzi da novanta, uno di questo è sicuramente la palleggiatrice di Oristano, che indossa questa maglia dal 2020 con cui ha vinto la Coppa Cev dell'anno successivo risultando anche miglior giocatrice della competizione.

La speranza, naturalmente, è che anche grazie al suo contributo la bacheca si possa riempire ancora di più, magari già nella stagione in corso in cui la squadra di Marco Gaspari è in corsa in campionato, Coppa Italia e Champions League.

Le sensazioni dei diretti interessati

Così la palleggiatrice manifesta tutto il suo entusiasmo: "Sono molto contenta di continuare il mio percorso insieme all'Allianz Vero Volley Milano. Sono entusiasta di essere parte di questa squadra, in cui ogni anno si lavora per arrivare sempre più in alto e di cui sono onorata di essere il capitano. Mi sento molto fortunata ad essere parte di questa famiglia".

C'è grande felicità anche nelle parole del ds Claudio Bonati: "Siamo molto felici per il rinnovo di Alessia; è un nuovo, grande punto di partenza per la nostra società e per le ambizioni del club. Un connubio che va avanti da tempo e che spero continui ancora per molte stagioni! Alessia è il nostro capitano e sono sicuro ci darà un valore aggiunto per raggiungere i nostri obiettivi".

Numeri e curiosità di Alessia

CARRIERA

2012-2013 Club Italia B1F

2013-2014 Club Italia B1F

2014-2015 Club Italia A2

2015-2016 Club Italia A1 (dall'8/7/2015)

2016–2017 Club Italia Crai A1

2017-2018 Unet E-Work Busto Arsizio A1F

2018-2019 Unet E-Work Busto Arsizio A1F

2019-2020 Unet E-Work Busto Arsizio A1F

2020-2021 Saugella Monza - A1F

2021-2022 Vero Volley Monza - A1F

2022-2023 Vero Volley Monza - A1F

2023-2024 Allianz Vero Volley Milano - A1F

PALMARES

Club

CEV Cup 2019 - Busto Arsizio

CEV Cup 2021 - Saugella Monza

Nazionale

Campionato Mondiale Cadette Under 18 - Oro - 2015

Campionato Mondiale Juniores Under 20 - Bronzo - 2015

Campionato Europeo Cadette Under 18 - Miglior palleggiatrice - 2015

Campionato Mondiale Cadette Under 18 - Miglior palleggiatrice- 2015

World Grand Prix - Argento - 2017

Campionato Europeo - Bronzo - 2018

Montreux Volley Masters - Bronzo - 2019

Campionato Europeo - Oro - 2021

Volleyball Nations League - Oro - 2022

PREMI INDIVIDUALI

2015 - Campionato europeo U18 - Miglior palleggiatrice

2015 - Campionato mondiale U18 - Miglior palleggiatrice

2021 - CEV Cup - MVP

2021 - Campionato Europeo - Miglior palleggiatrice