Serie A1 femminile, per l'Allianz Vero Volley Milano c'è un gennaio intenso

Dal 5 novembre scorso, quando Conegliano è passata senza faticare troppo nel sold out del Mediolanum Forum, tante cose sono cambiate. Con nove vittorie consecutive l'Allianz Vero Volley Milano non ha fatto altro che scalare posizioni in classifica, chiudendo l'andata al secondo posto ed iniziando nel migliore dei modi il girone di ritorno. In più i quattro successi in altrettante partite in Champions aumentano sensibilmente la possibilità di qualificarsi direttamente ai quarti di finale, cosa mai accaduta fino a questo momento.

Per la truppa di Marco Gaspari arriva finalmente il momento di riposare dopo tanto peregrinare in giro per l'Italia e l'Europa. Gennaio sarà un mese pieno e decisivo: il 7 gennaio riprenderà la serie A1 con la sfida a Trentino, reduce dal cambio di allenatore (a prendere in mano le redini della neopromossa è stato nientemeno che l'ex ct della nazionale Davide Mazzanti), mentre in seguito riprenderanno anche le altre competizioni. Il 24 ci sarà il quarto di finale in gara unica mentre, facendo qualche doveroso passo indietro, saranno da cerchiare in rosso anche le date del 10 e 16 gennaio. In quei giorni le milanesi si giocheranno il primo posto definitivo nel girone affrontando rispettivamente Maritza Plovdiv in trasferta e VakifBank in casa. Sarà proprio in quest'ultima occasione che probabilmente si deciderà tutto.

Nel segno di Egonu e non solo

Riavvolgendo il nastro a garantire il risultato pieno nell'ostica trasferta di Busto Arsizio è stata Paola Egonu (29 punti di cui 4 ace e 5 muri), che sta disputando una grande stagione e si candida a pieno titolo per il ritorno in nazionale. Questo il suo pensiero al termine del match: "UYBA è stata brava e noi avremmo potuto fare meglio: sono contenta della nostra reazione e di aver portato a casa i tre punti. Abbiamo ancora molto da migliorare, ma sarà una stagione combattuta fino all'ultima partita".

Ha risposto prontamente presente all'appello Nika Daalderop, 12 volte a referto: "E' stata una partita dura, le nostre avversarie hanno spinto molto. Abbiamo svoltato quando abbiamo iniziato a forzare al servizio, risultando anche più organizzate in difesa. Sono contenta della vittoria, ma è stata una gara difficile".