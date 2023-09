Serie A1 femminile, Allianz Vero Volley sconfitta dalla Futura Busto Arsizio

Un buon secondo set non basta all'Allianz Vero Volley Milano per sprintare con decisione verso la finale del Trofeo Città di Sondrio, sconfitta per 2-1 (19-25, 20-25, 25-10) contro la Futura Giovani Busto Arsizio, militante in serie A2.

Le bustocche accederanno all’ultimo atto dell’evento contro Volley Bergamo, mentre le ragazze di coach Marco Gaspari affronteranno le francesi di Mulhouse. Una partita giocata senza Sylla, Parrocchiale, Rettke, Daalderop, Castillo impegnate in nazionale, Folie e Malual a riposo precauzionale così come Egonu, appena arrivata in squadra. Alle numerose assenze si è aggiunta all'ultimo minuto quella di Vittoria Prandi, alle prese con un piccolo risentimento al soleo che verrà rivalutato nel corso della prossima settimana.

L'Allianz Vero Volley Milano si è fatta trascinare dalle fiammate di una positiva Helena Cazaute (top scorer delle sue con 14 punti) per risalire dopo aver perso il primo gioco, lottando con tenacia nel secondo set, dove le avversarie hanno però creato dei break decisivi aggiudicandosi la contesa. Nell'ultimo parziale - inutile ai fini della partita -, le milanesi aumentano i giri del motore, aggiudicandosi il set con un netto 25-10.

Tra le note positive della serata delle rosa, oltre alla buona prestazione della già citata Cazaute, il buon apporto di Kara Bajema. Per la squadra del Consorzio, che domani scenderà in campo nella finale per il bronzo alle ore 15.30, buona prestazione anche della giovane Piciocchi autrice di 1 ace.

LE DICHIARAZIONI

Kara Bajema (schiacciatrice Allianz Vero Volley Milano): "Penso che dobbiamo migliorare su alcuni aspetti, tra cui la comunicazione tra noi in campo, però siamo davvero cresciute nel corso del match finendo in maniera positiva. Stiamo ancora crescendo, cercando di diventare la squadra che vogliamo essere. Dal punto di vista personale penso di aver messo a segno alcune buone schiacciate; devo migliorare in battuta ma credo non sia andata male".