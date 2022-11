Superlega, niente da fare per la Powervolley Milano: la Sir si impone 3-0 al PalaBarton

Non è mancata la forza di volontà alla Powervolley Milano nel match sulla carta proibitivo o quasi del PalaBarton ma il risultato finale è stato piuttosto chiaro. La Sir Safety Susa Perugia, capolista della Superlega a punteggio pieno, si è dimostrata concreta e cinica approfittando di tutti i passaggi a vuoto, anche minimi, della squadra di Roberto Piazza, che comunque ha disputato un buon match e almeno un set di portarlo a casa lo avrebbe anche meritato. Gli umbri però hanno dimostrato di non aver risentito dei festeggiamenti per la Supercoppa conquistata non più tardi di una settimana fa e sono apparsi concentrati al punto giusto. Il 3-0 che ne è scaturito (26-24, 25-22, 25-18) si può certamente spiegare in questo modo. L'occasione per ripartire anche dalle buone cose fatte vedere stasera è però dietro l'angolo: domenica 13 alle ore 15:30 Ishikawa e compagni saranno di scena a Padova per cercare di mettersi alle spalle un periodo tutt'altro che positivo.

LE CIFRE - Non inganni totalmente il risultato del PalaBarton. La partita è stata equilibrata per buoni tratti e ha evidenziato un muro maggiormente efficace da parte di Milano (6 vs 4). Non c'è stato poi un distacco così corposo in attacco (47% vs 40% per Perugia) e in ricezione (56% vs 49%). A fare la differenza è stato il servizio vincente, con 7 aces a 2. MVP è risultato Kamil Rychlicki, 17 volte a segno di cui 1 ace, 1 muro e 50% in attacco.

LA PARTITA - Il match si apre nel segno di Oleh Plotnyskyi: l'ucraino appare subito ispirato con i due ace consecutivi che portano Perugia sul 7-3. Qualche errore di troppo però rimette in gioco gli ospiti (attacco out di Semeniuk, 7-6). Nuovo tentativo di fuga dei Block Devils, stroncato da una pipe di Vitelli che sigla il pareggio (12-12). Nuovo allungo bianconero con Solè (15-13), annullato con un break concretizzato ancora da Vitelli, che fa centro dai nove metri (15-16). Plotnyskyi prova a dare la scossa con la bomba del 22-21, Milano replica quasi subito con il controsorpasso con un errore piuttosto grossolano di Rychlicki (22-23). Set point con Semeniuk, subito annullato, poi i vantaggi che si risolvono con l'errore di Ishikawa (26-24).

Approccio migliore degli ospiti nel secondo set che vanno sul 5-7 con Ishikawa. Il giapponese non è bravo a ripetersi e Perugia può riagganciare (7-7). Stesso copione quando Plotnyskyi non è preciso (8-10) e a rimediare è Flavio (10-10). Rychlicki è si rivela fondamentale a muro così come Flavio (20-16). I Block Devils si distraggono: l'errore di Semeniuk consente alla Powervolley di riavvicinarsi pericolosamente (23-22). Il polacco però, nel momento chiave, ne esce alla grande con il tocco sotto che manda la sua squadra sul 2-0.

Sempre Semeniuk è protagonista dell'avvio del terzo set con il servizio vincente del 3-1. Flavio inchioda di potenza due pipe consecutive ed è 7-4. I meneghini però sono decisi a rendere la vita difficile alla capolista e con Patry annullano il distacco (8-8). Rychlicki però risponde a dovere (13-11). Nuovo aggancio con l'ace di Ebadipour (13-13) seguito da un nuovo break perugino con il fallo a rete (17-14). Gli uomini di Piazza sbagliano ancora (Ishikawa out) favorendo l'allungo decisivo di Perugia (19-15). Non c'è più partita e la chiusura è affidata a Giannelli con un tocco dei suoi.