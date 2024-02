Serie A1 femminile, serata storta l'Allianz Vero Volley Milano: Conegliano stranvince in tre set

Coloro i quali speravano che il gap tecnico si stesse assottigliando sono rimasti fortemente delusi. Dopo un intero girone di imbattibilità l'Allianz Vero Volley Milano ha dovuto tornare a fare i conti con la cruda realtà subendo, nel big match contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano, un brusco risveglio. Le campionesse d'Italia hanno dimostrato ancora una volta di essere la squadra più forte del campionato andando ad imporsi con un perentorio 3-0 e risolvendo la pratica in appena un'ora e mezza di gioco.

Il match, eccezion fatta per il primo set, è stato dominato dalle pantere che hanno presto fatto venir meno le certezze alle rosa, che ora appaiono fortemente ridimensionate sia sotto il profilo del gioco che sotto quello della classifica. Le venete hanno un vantaggio di sei punti proprio sulle ragazze di Marco Gaspari e questo non può che suonare come una sentenza definitiva.

Non è bastata per portar via dei punti l'ottima prova di Paola Egonu, top scorer con 22 punti; ne ha realizzati due in meno la "rivale" Isabelle Haak, ma sono stati sufficienti alla sua squadra per imporsi con il massimo scarto.

C'è ora da leccarsi le ferite e riorganizzarsi in fretta: la Coppa Italia bussa alle porte e non saranno permessi ulteriori passi falsi. Nessuno tra il club del Consorzio vuole ancora rimandare l'appuntamento con la vittoria.

La partita

Il sestetto iniziale prevede Orro – Egonu come diagonale palleggiatore opposto, coppia di schiacciatrici con Sylla e Bajema, Heyrman-Folie come centrali e Castillo libero.

Avvio a rallenty per l'Imoco, che subisce il primo break con l'ace di Egonu (4-8). Sul 5-10 Santarelli ferma il gioco consentendo alle sue giocatrici di riorganizzarsi: Lubian e Plummer colpiscono per il 9-12. Di Gaspari il time out successivo, che non argina la furia gialloblù. Un parziale di 9-3 capovolge la situazione (14-13), successivamente l'errore di Folie determina il 16-14. L'inerzia del match cambia completamente: Plummer allunga ancora (19-15) e sembra finita. Egonu non si arrende e accorcia (19-18). Botta e risposta Haak - Folie per un finale di fuoco (23-23); risolve Haak per il 25-23.

L'Allianz risente del primo set sfuggito per un palmo e va sotto 4-0 con l'ace di Lubian. Pipe di Cook per il 6-1. Conegliano accelera e si porta sul 14-7. Egonu tenta di riaprirla (18-13) ma non basta: Lubian e Wolosz vanno in battuta e sistemano ancora le cose (25-18).

La solita Egonu ci tiene a ben figurare ed è l'unica delle rosa realmente in gara (6-8); le pantere reagiscono rabbiosamente con il muro di Plummer (10-8). Haak e Plummer sono incontenibili (16-11) e consentono a Milano solo di riavvicinarsi sul 18-15. Niente da fare poichè Wolosz si mette in proprio stampando un muro decisivo e poi serve Lubian per la fast del 21-15. Anche il terzo set si chiuderà nettamente (25-18).

Il tabellino

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Allianz Vero Volley Milano 3-0 (25-23; 25-18; 25-18)

Prosecco Doc Imoco Conegliano: Piani, Plummer 11, Robinson-Cook 9, Gennari, Lubian 10, De Gennaro (L), Haak 20, Wolosz 2, Fahr 6. Non entrate: Squarcini, De Kruijf, Bugg, Lanier, Bardaro (L). All. Santarelli.

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 1, Malual, Heyrman 2, Folie 5, Orro 1, Bajema 2, Sylla 9, Egonu 22, Candi, Castillo (L). Non entrate: Prandi, Pusic (L), Rettke, Daalderop. All. Gaspari.

NOTE

Arbitri: Marco Zavater, Stefano Carretti

Spettatori: 5344

Durata set: 29', 29', 25'; Tot: 1h32'

Prosecco Doc Imoco Conegliano: battute vincenti 8, battute sbagliate 10, muri 8, errori 17, attacco 48%

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 6, battute sbagliate 7, muri 5, errori 17, attacco 35%

MVP: Isabelle Haak (Prosecco Doc Imoco Conegliano)

Impianto: PalaVerde - Villorba di Treviso (TV)