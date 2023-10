Supercoppa, l'Allianz Vero Volley Milano resta ancora all'asciutto: Conegliano vince 3-1

Sembra davvero abbonata alla beffe quest'Allianz Vero Volley Milano, che ancora una volta deve rimandare l'appuntamento con la vittoria. A sollevare la Supercoppa al cielo, per la settima volta (sesta consecutiva), è la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che dimostrandosi più squadra nei momenti decisivi riesce a vincere per tre set ad uno.

Alle rosa di un Marco Gaspari visibilmente contrariato al termine del match disputato al Modigliani Forum di Livorno non è bastato un secondo set giocato davvero ad alti livelli. L'uscita dal campo di Myriam Sylla e Paola Egonu, avvenuta a causa di crampi, può essere un'attenuante solo parziale: vista la qualità della rosa a disposizione era lecito attendersi qualcosa in più.

Ora non resterà che riorganizzarsi in breve tempo: mercoledì 1 novembre ci sarà la trasferta di Bergamo, quattro giorni dopo, nella prestigiosa cornice del Forum di Assago, la rinvincita contro le pantere.

Le cifre

A spostare l'equilibrio della sfida è stata la ricezione, fondamentale sempre determinante. Conegliano ha ottenuto il 54% contro il 38 di Milano, a cui non è bastato far bene a muro (9 vs 6), e al servizio (6 aces a 5). Sostanziale equilibrio invece è stato registrato in attacco (40% a 39% per le pantere). Ad aggiudicarsi il premio MVP di questa finale è Johanna Wolosz, capitano irriducibile, con 3 punti di cui 2 in battuta e 1 a muro.

La partita

Gaspari sceglie Orro in diagonale con Paola Egonu, centrali Rettke e Candi, schiacciatrici Sylla e Bajema, libero Parrochiale.

Match intenso sin dalle primissime battute. Candi fa la voce grossa (8-11), Plummer e Haak rimediano (11-11). Si va avanti punto a punto per oltre la metà del primo set, poi Haak non trova il campo e Milano scappa sul 18-20. Fahr alza il muro ed è nuovamente parità (21-21). Egonu sale in cattedra e regala il primo match point alle rosa (23-24), Fahr lo annulla e si va ai vantaggi (24-24). Egonu fallisce la parallela e Haak ne approfitta per realizzare il 26-24.

Prevedibile la reazione di Sylla ed Egonu, per nulla intenzionate a cedere l'onore delle armi. Sono loro a confezionare il primo break (3-6). Haak risponde con l'aiuto del nastro (8-7). Lo strappo decisivo porta la firma di Sylla, che a muro realizza il 12-15; Egonu replica al medesimo modo (15-20). Ace di Wolosz che dimezza il ritardo (18-21), ma il punto di Orro, piuttosto contestato, regala alle milanesi tre set ball (21-24). Chiude subito Candi (21-25).

Conegliano riparte nel terzo gioco (5-2), Rettke dai nove metri e Candi a muro la tengono sul chi va là (7-6). Break gialloblù con Haak (15-12), Rettke fa ace (16-14). Di nuovo Haak allunga di nuovo (20-16), le rosa non vogliono arrendersi e Bajema le riporta a contatto (21-20). Robinson Cook si conferma come in altre occasioni arma vincente (23-21), Haak è lucida e riporta in vantaggio le pantere (25-23).

Si torna avanti a suon di ace: Squarcini fa centro per l'11-9, di Rettke quello del 14 pari. Nei momenti decisivi esce fuori la capacità di Santarelli di attingere dalla panchina: entra De Kruijff e, in collaborazione con Haak, si fa subito sentire (17-15). Anche l'ingresso di Lanier riveste il suo peso specifico: con Wolosz e Gennari mette praticamente il sigillo sulla sfida (23-19). L'ace di Fahr fa esultare i 300 tifosi veneti giunti nella città labronica: l'Imoco vince ancora, all'Allianz Vero Volley resta l'oramai consueto carico di rimpianti.

Il tabellino

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Vero Volley Milano 3-1 (26-24, 21-25, 25-23, 25-20)

Prosecco Doc Imoco Conegliano: Squarcini 6, Wolosz 4, Plummer 6, Fahr 14, Haak 25, Robinson-Cook 8, De Gennaro (L), Gennari 2, De Kruijf 1, Bardaro, Lanier. Non entrate: Lubian (L), Piani, Bugg. All. Santarelli.

Allianz Vero Volley Milano: Sylla 8, Bajema 7, Orro 3, Egonu 21, Rettke 11, Candi 8, Parrocchiale (L), Cazaute 3, Malual 1, Heyrman 1, Daalderop 2. Non entrate: Prandi, Folie, Piciocchi (L). All. Gaspari.

NOTE

Arbitri: Cerra Alessandro, Goitre Mauro

Spettatori: 7750

Durata set: 33', 29', 30', 26'; Tot: 1h58'

Prosecco Doc Imoco Conegliano: battute vincenti 5, battute sbagliate 17, muri 8, errori 8, attacco 41%

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 6, battute sbagliate 17, muri 6, errori 12, attacco 40%

MVP: Joanna Wolosz (Prosecco Doc Imoco Conegliano)

Impianto: Modigliani Forum (LI)